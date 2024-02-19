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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

19 февраля 2024, 19:43
Фото: istockphoto.com/Muenz

Фото: istockphoto.com/Muenz

В Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».
Режиссёром постановки выступил Сергей Потапов.

«Спектакль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это наши история, память и наследие. Через этот спектакль мне бы очень хотелось, чтобы молодёжь ощутила сопричастность со своими прадедами, дедами – всеми, кто выполнял свой долг», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Потапов.


По его словам, зрителям удастся почувствовать опору в героях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняют жизнелюбие, остаются полными надежд, энергии и любви.

Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.

Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.

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#театр
#спектакль
#санкт-петербург
#мероприятия
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Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского
Профайлер Давыдов: Молодого Жириновского могли бы сыграть Головин или Борисов
19 февраля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов заявил, что кроме актёра Никиты Кологривого роль молодого Владимира Жириновского могли бы исполнить Юрий Борисов и Александр Головин.
Последний, по словам эксперта, смог бы исполнить роль политика через преодоление.

«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — добавил в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Кроме этих артистов он назвал Сергея Юшкевича и Александра Яценко, Павла Деревянко, а также Дмитрия Шевченко в более старшем возрасте политика.

Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.

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#политика
#артист
#кино
#актёр
#искусство
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В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
19 февраля 2024, 12:22

Фото: Нина Басистая

Выставка картин участников студии «Серебряная кисть» открылась в павильоне парка «Авангард» в Электростали, сообщает корреспондент Нина Басистая.
«Серебряная кисть» — изостудия, в которой занимаются члены клуба «Активное долголетие», студией руководит Марина Коняшина.

«Наш коллектив работает уже более четырёх лет. В студии занимаются около тридцати человек. Каждую пятницу мы шаг за шагом осваиваем премудрости изобразительного искусства», – рассказала Марина Коняшина.
В экспозиции представлены работы, написанные акварелью и акрилом. Выставка продлится до 29 февраля.

Проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

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#электросталь
#выставка
#активное долголетие
#картины
#культура
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В Ногинске устроили молодёжный фестиваль народного творчества
19 февраля 2024, 11:38

Фото: Ксения Пашуто

Молодёжный фестиваль народного творчества «Богородская зима» состоялся в центре «ПРО молодёжь» в Ногинске, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Своим творчеством с гостями поделились певцы, выступающие с сольными номерами, а также коллективы, исполняющие песни в народном стиле. В рамках фестиваля также была организована ярмарка и интерактивная программа.
«Особенной популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению браслетов из бусин», — отмечается в сообщении.
Для присутствующих устроили также чаепитие с баранками, а на площадке «Русского дома» юным гостям фестиваля рассказали о быте и традициях русского народа.

Всего в фестивальных мероприятиях приняли участие около 350 человек.

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#ногинск
#фестиваль
#культура
#молодёжь
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«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA
19 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/olegback

Фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Как сообщает ТАСС, фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.
Победители BAFTA-2024 в основных номинациях:

Лучший фильм — «Оппенгеймер»
Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Лучший актёр — Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
Лучший фильм не на английском языке — «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»

Ранее Кристофер Нолан, Киллиан Мёрфи, Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

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#кино
#премия
#великобритания
#награды
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В Подмосковье впервые проведут фестиваль культуры Крайнего Севера
15 февраля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие будут проводить впервые. Оно начнётся на главной сцене парка в 15:00 с выступления ансамбля «Кочевник». Гостей ждут интерактивные программы и обряды северных народов. А в 16:00 на центральной поляне начнётся конкурсная программа народного творчества «Русская зима»», – говорится в сообщении.
Для посетителей будут работать интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадка «Морозные узоры». Их ждёт выставка работ фестиваля народного творчества «Русская зима».

Желающие смогут купить изделия ручной работы северных мастеров, покататься на оленях и лошадях. У входа в парк будет организована чайная церемония.

Завершающим событием фестиваля в 19:15 станет хоровод «Разговор с огнём».

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В Мособлдраме открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита»

Экспозицию «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»

Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу
#минкульт мо
#культура
#туризм
#талдом
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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В Мособлдраме открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита»
15 февраля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Сергей Алимов. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» открывается в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минкультуры и туризма.
«На выставке представлены 13 работ Сергея Алимова, иллюстрирующих ключевые моменты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Первоначально художник планировал создать по роману чёрно-белый анимационный фильм, однако этим планам не суждено было сбыться. При этом над иллюстрациями Алимов работал до конца жизни», — говорится в сообщении.
Открытие выставки запланировано на 17:30. Она будет работать в течение месяца, посмотреть экспозицию смогут зрители вечерних спектаклей. Мособлдрамы.

Сергей Алимов — народный художник России, художник-художник постановщик культовых мультфильмов и ряда спектаклей в Театре Сатиры и Театре кукол имени Образцова.

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#выставка
#ногинск
#театр
#культура
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В петербургском трамвае провели акцию в честь Дня книгодарения
14 февраля 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Pavel Byrkin

В петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.
В рамках акции пассажирам подарили книгу издания «Петербургского дневника» «Вокруг манежа», которая посвящена 145-летию Цирка Чинизелли.

Уточняется, что акция была организована изданием «Петербургский дневник» и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.

«Книга будет интересна всем. Она рассказывает о деталях, нюансах циркового искусства. Был снят ещё и целый фильм, который можно посмотреть в социальных сетях. Сама книга была наполнена собранием различных историй артистов: дрессировщиков, гимнастов, акробатов», – приводит «Петербургский дневник» слова пресс-секретаря филиалов ФКП «Росгосцирк» Андрей Чирков.

Ранее сообщалось, что акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.

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#акция
#книга
#трамвай
#санкт-петербург
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Экспозицию «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»
14 февраля 2024, 19:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» смогли познакомиться с проектом художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса». Это серия портретов героев СВО, волонтёров и медиков. Они написаны углём, так как Донбасс – крупнейшее месторождение этой породы в Европе.
«В декабре Сергей представил свои работы на II межрегиональном гражданско-патриотический форуме «Патриот – это Я», который прошёл в Доме правительства Московской области. Автор смог приблизить зрителя к героям, которые находятся на передовой, рассказать о волонтёрах, помогающим бойцам, о людях, живущих на прифронтовых территориях. Для нас очень важно поддерживать такие патриотические проекты. Поэтому мы решили предоставить Сергею площадку здесь, на выставке «Россия», чтобы как можно больше людей познакомилось с его творчеством», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Марченко – участник многочисленных российских и зарубежных выставок. Его работы хранятся в частных собраниях российских и зарубежных ценителей искусства. Эксперты отмечают, что некоторые полотна художника тематически и стилистически перекликаются с творениями Поленова, Левитана, Серова и Коровина.

«Цель проекта «Уголь Донбасса» – познакомить как можно больше людей с нашими героями, дают нам возможность работать, учиться и жить. Я очень благодарен Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области за такую площадку. У меня появилась возможность прозвучать шире и мощнее, ведь на выставку приходит огромное количество посетителей. Сегодня, прямо здесь, на стенде Подмосковья, я написал ещё два портрета», – поделился художник.

Одним из новых героев проекта «Уголь Донбасса» стал участник СВО Денис. Он штурмовал Макеевку, сражался под Артёмовском, потом был переброшен в направлении Авдеевки, был ранен. Сейчас восстанавливается в отпуске.
«Первый раз стал участником такого проекта. Просто пришёл на выставку, пригласили попозировать, и я из любопытства согласился. Не ожидал, что портрет напишут так быстро и так красиво. Честно говоря, понравилось. Автор смог точно передать мое внутренне состояние, когда я только пришёл с передовой», – рассказал Денис.
Ещё одним героем стал инструктор проекта «Технологии выживания / Тактическая медицина» с позывным Жан.
«Мне посчастливилось пообщаться с художником до начала работы, и это способствовало тому, что я всецело открылся для написания портрета, постарался передать всю свою энергию. Не скрою, было тяжело, но оно того стоило. Портрет потрясающий. Рисунок – самый быстрый способ передачи информации», – уверен Жан.
Ранее сообщалось, что в среду на Международной выставке «Россия» прошла пленарная сессия Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений.

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#подмосковье
#московская область
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КВН в Подмосковье: интервью с Ксенией Шпилёвой
14 февраля 2024, 16:36

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Жив ли КВН в Подмосковье, какой юмор нравится жителям региона и в каком возрасте можно попасть в команду КВН. Все это в эфире Радио 1 рассказала участница шоу «Лига городов» на ТНТ в составе команды «Бомбалейла» г. Мытищи, полуфиналистка Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «G-Drive» и Чемпион Подмосковной лиги КВН Ксения Шпилёва.
Как ты начинала свой путь в мир КВН?

Мою любовь к КВН привила моя мама, мы вместе с ней постоянно смотрели игры по телевизору. Уже в школе я начала участвовать в КВН, поэтому, когда поступила в университет, я сразу знала, что пойду в какую-нибудь команду и начну заниматься юмором. Было много сомнений, но на втором курсе, я решилась и начала участвовать в КВН на базе Московского государственного областного университета, ныне это Государственный университет просвещения.

Сейчас ты активный участник команды «Бомбалейла», когда она образовалась и в чем ваша задумка?

«Бомбалейла» образовалась в 2012 году, у нас по большей части женский коллектив. Мы как раз недавно просматривали наши переписки, где мы выбирали себе название, чего там только не было. Нам хотелось что-то яркое интересное и необычное. Концепт нашей команды, если раньше мы себя позиционировали просто как женская команда, то сейчас мы выражаем нашу позицию по большей степени про взаимоотношения с мужчинами. Рассказываем про плохой опыт, как бросали, как разводились, как встречались и женились. Такой юмор, он близок и молодым девушкам, и более взрослой женской аудитории. И, конечно, самим мужчинам.

Сложно ли работать в коллективе, есть ли у вас лидер?

В коллективе творческих людей работать не сложно. Лидер по большей части я, но мы все делаем вместе, пишем шутки, выступаем, продумываем идеи. У нас есть авторские сборы, юмор команды основан на нашей жизни. Мы говорим про взаимоотношения женщин и мужчин, про народных узнаваемых персонажей, которых вы видите в обычной жизни. Мы собираем все идеи, обсуждаем, что-то утрируем и на основе этого получаются наши номера и шутки.

Куда или к кому можно прийти, чтобы начать участвовать в КВН?

Я сейчас работаю со студентами в Королеве, это Технологический университет имени Леонова. Там ребята молодые, мы с ними активно взаимодействуем, некоторые из них принимали участие в Подмосковной лиге. В 2010 году в МГОУ я на начала брать на себя роль руководителя движения КВН университета и в этой роли я была до 2021 года. Я постоянно взаимодействовала с молодыми ребятами, с начинающими КВНщиками. Кто-то из них играл только на площадке университета, с кем-то мы выходили на другие площадки. Мне нравится общаться с молодёжью, у меня есть тот опыт, который можно передать, где-то поддержать их или направить.

Можно ли назвать участие в КВН – профессией?

Это зависит от того, как к этому относиться. Я лично воспринимаю КВН не просто как хобби, для меня это полноценная работа. В КВН не только весело, в нем, как и в любой работе есть сложные моменты.

В каком возрасте можно попасть в команду?

В любом возрасте можно прийти в команду КВН. Если создавать команду с 0, то здесь может и не просто будет. Если обратить внимание на Высшую лигу КВН на Первом канале, там зачастую показывают такие номера, где участвует и ребенок и человек пожилого возраста. То есть можно не играть всю свою осознанную жизнь, а потом оказаться на сцене. Я не считаю, что есть какие-то пределы в возрасте.

Достаточно ли хорошего чувства юмора, чтобы стать частью команды КВН?

Бывает, что авторы текстов не являются актерами, и также хорошие актеры могут не быть авторами. Именно в нашей команде мы все пишем и все выступаем. При этом, существуют команды, где авторы работают отдельно, например им хочется заниматься КВН, но они не хотят быть на сцене. Тут, что кому больше нравится. Есть такие позиции в команде, как администратор, реквизитор, звукооператор, и все они КВНщики.

Как развивается КВН в Подмосковье?

КВН в Подмосковье есть и очень неплохо поживает. В Королеве, проходит Официальная Подмосковная лига, также есть дивизион - Первая Подмосковная лига, сейчас в лигах идет набор, сезон только начинается. Они там все молодые, амбиционные, заряженные. Мы в ней выступали в 2012 году, это первая лига, в которой выступала «Бомбалейла», мы тогда стали финалистами, а в 2013 году мы стали ее чемпионами. Лига тогда проходила в Серпухове, позже она переехала в Королев. И если говорить про этот город, то КВН там живет, команды приезжают, как и со всего Подмосковья, так и из других городов России.

Есть ли перспективы в мире юмора у ребят, выступающих только на региональных площадках?

Конечно! У игры в регионе есть все перспективы, она помогает нашим участникам двигаться дальше, дает правильный старт, а он очень важен. Главное руки не опускать, упорно заниматься, потому что бывают как победы, так и поражения.

В чем разница столичной сцены от подмосковной?

Я хочу отметить, что в Москве есть Центральная лига Москвы и Подмосковья, наша команда в 2023 году вновь там приняла участие. И среди участников, были команды не только из Москвы, но и из других городов России. Областные команды приезжают в столицу выступать, так и из Москвы с радостью едут в Московскую область показать свою программу. Различия глобального нет, только площадки разные.

А публика тоже одинаково реагирует на выступления?

Я замечала еще по выступлению своей команды, что чем дальше от столицы, тем зритель добрее, восприимчив ко всему. В области больше заходят народные образы, истории из жизни. В Подмосковье более благодарный зритель, когда в Москве немного избалованный. Но для меня везде на концертах собираются классные люди.

Что пожелаешь новичкам?

Я всегда говорю начинающим командам, что вы прямо сейчас не станете звездой. И советую относиться в первую очередь к делу, как к досугу. Благодаря КВНу у них появятся новые друзья, знакомства, юмор поможет стать классной личностью, разносторонней, творческой, с положительным взглядом на мир. Очень многие КВНщики прекращают заниматься юмором, они не берут это как свою основную работу, но то, что они получили в студенчестве, занимаясь КВН, это все им по жизни помогает.
#подмосковье
#квн
#юмор
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