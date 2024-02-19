В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

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В Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».
Режиссёром постановки выступил Сергей Потапов.
По его словам, зрителям удастся почувствовать опору в героях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняют жизнелюбие, остаются полными надежд, энергии и любви.
Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.
Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.
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«Спектакль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это наши история, память и наследие. Через этот спектакль мне бы очень хотелось, чтобы молодёжь ощутила сопричастность со своими прадедами, дедами – всеми, кто выполнял свой долг», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Потапов.
Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.
Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.
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Мелисса Тимофеева