Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек

Фото: Владимир Думчев
«17 танцевальных коллективов представили 57 номеров. Всего на конкурсе было три направления в разных группах и возрастных категориях: русский танец, танцы народов мира и стилизованный народный танец. Жюри оценивало композицию номера, технику танцоров, выразительность и художественное оформление», — говорится в сообщении.
Гран-при конкурса завоевала хореографическая студия «Родник» из Дедовска.
Помимо конкурсных выступлений, в рамках фестиваля были организованы мастер-классы: для ребят 11 лет и младше — «Игры в русском танце», для конкурсантов постарше — «Танцы народов Поволжья (башкирский танец)».
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