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Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт израильской телерадиовещательной корпорации Kan.
Ранее организаторы песенного конкурса отвергли предложенную Израилем песню October Rain («Октябрьский дождь»), усмотрев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают погибших на войне солдат, что сочли намеком на октябрьские события 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. Представлять страну на Евровидении должна 20-летняя Эден Голан — участница пятого сезона российской версии «Голос. Дети».
Согласно правилам «Евровидения», в выступлениях участников не должно быть политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений и рекламы.
В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Россия отстранена от участия с 2022 года из-за ситуации на Украине.
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Согласно правилам «Евровидения», в выступлениях участников не должно быть политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений и рекламы.
В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Россия отстранена от участия с 2022 года из-за ситуации на Украине.
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Ювелина Бернст