Финские музыканты требуют исключения Израиля из участников Евровидения-2024

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Музыканты из Финляндии приступили к сбору подписей за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024. Соответствующий пост в соцсетях разместил один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.
Отмечается, что такое решение со стороны музыкантов объясняется проведением израильской армией военной операции в секторе Газа.
В настоящее время петиция собрала уже свыше 1400 подписей от артистов и представителей музыкальной индустрии.
Музыканты убеждены, что в случае отказа Европейского вещательного союза от исключения израильских исполнителей, финская государственная телерадиокомпания Yle должна отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс.
Сбор подписей будет осуществляться до 15 января.
Конкурс Евровидение в мае этого года пройдёт в шведском городе Мальмё.
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В настоящее время петиция собрала уже свыше 1400 подписей от артистов и представителей музыкальной индустрии.
Сбор подписей будет осуществляться до 15 января.
Конкурс Евровидение в мае этого года пройдёт в шведском городе Мальмё.
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Анастасия Чинкова