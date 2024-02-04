Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ

Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вопрос с группой «Би-2» превратился в настоящее представление со стороны Израиля.
Она выразила надежду, что те, кто рекомендовал израильским властям ограничить доступ российским журналистам на пресс-конференцию рок-группы, просто стремились подорвать отношения между двумя странами.
Напомним, что музыкантов «Би-2» арестовали в Таиланде из-за нарушения миграционных правил, и планировалась их депортация в Россию. Предположительно, МИД Израиля вмешался в ситуацию, чтобы обеспечить перемещение рок-группы в Тель-Авив. Впоследствии российским журналистам не разрешили присутствовать на пресс-конференции коллектива.
Читайте также:
Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда
Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»
«Израиль устроил настоящее шоу вокруг группы "Би-2", которое никак не соответствовало ни месту, ни времени... Я искренне надеюсь, что те, кто рекомендовал израильскому МИДу такие действия, преследовали свои собственные цели, а не нарушение дружеских отношений», — заявила Захарова в интервью «ТВ Центр».
Читайте также:
Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда
Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»
Артем Кузьмин