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«Умней и твори»: Какие кружки работают в подмосковных библиотеках

18 сентября 2024, 15:44
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Популярностью среди этого направления пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библиопродленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с детьми занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.

Директор Московской Губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» сообщила, что в Московской области работают 132 образовательных курсов и кружков для больших и маленьких.



«Чтобы жителям было легче, мы запустили два общих направления: «умней в библиотеке» и «твори в библиотеке». Как раз образовательные кружки и курсы – это «умней в библиотеке». Мы исходим от предложений и потребностей населения. Больше всего пользуются популярностью развивающие занятия для малышей. У нас даже мамочки с полуторогодовалыми детьми приходят. Для них в некоторых библиотеках открыты развивашки, и ребенок вместе с мамой постигает свои первые навыки», — сказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что также пользуются спросом языковые курсы, и более всего востребованы японский, китайский, английский, немецкий и испанский.

Фото:Центральная библиотека Видное

«Этим занимаются профессионалы, приглашенные в библиотеку. Мы всегда боремся за то, чтобы все, что происходит в библиотеках, было качественно и профессионально», — поделилась Замышляйченко.

Фото:Центральная библиотека Видное

Еще одно большое направление, имеющее популярность, по словам директора библиотеки, — подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы делаем первые шаги в этом направлении, в том плане, что не во всех библиотеках есть весь спектр предметов, которые сдаются, здесь надо зайди в цифровой сервис «Мое Подмосковье» в раздел библиотеки и поискать нужные курсы. Они распределены», — уточнила она.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также в библиотеках работают классы по работе с искусственным интеллектом, фотостудии, школы программирования и блоггерства, телестудии и мультстудии, видео и аудио-лаборатории и различные экскурсионные программы.

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#библиотека
На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» собрали 6 тонн помощи Курску
25 сентября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» передали 6 тонн помощи в детский специализированный центр «Ассоль» в Курске. Гуманитарную поездку совершили после сбора средств во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На гала-концерте фонд собрал средства, которые затем были направлены на закупку помощи для курян. В составе груза – вещи, продукты, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое», – отметили в министерстве.
Так, жители городского округа Пушкинский собрали канцтовары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегация Луховиц передала одежду и продукты, Орехово-Зуева – канцелярию и рюкзаки, Реутова – питание.

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В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»
25 сентября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Концерт «Хоровод традиций» состоялся в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки, для зрителей выступили ученики хореографического отделения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу вошли танцы народов Росси и других стран, впечатление от выступлений усилили яркие костюмы и этническая музыка. Свои номера представили три хореографических ансамбля школы искусств — «Росток», «Улыбка» и «Юность», — говорится в сообщении.
Участников концерта и их педагогов поблагодарила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов», — отметила она.
Кроме того, после концерта Инна Монастырская вручила руководительнице ансамбля «Росток» Надежде Казариной почётный знак «За труды и усердие» от администрации округа Химки.

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#танцы
#искусство
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В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным
25 сентября 2024, 10:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта «Встреча с писателем» Губернская библиотека организует в подмосковных библиотеках серию мероприятий для читателей с участием поэта Евгения Чигрина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Евгений Михайлович Чигрин — один из самых известных современных поэтов, писателей и эссеистов, автор «Литературной газеты», член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, лауреат Горьковской литературной премии и многих других наград. Его книга «Болотный огонь» попала в шорт-лист национальной премии «Книга года — 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила диплом финалиста. Более 1200 книг российских авторов были номинированы на эту премию.

Стихи Евгения Михайловича публикуются во многих литературных журналах и альманахах и переведены на множество европейских и восточных языков, всего на 21 язык мира.

Чигрин участвовал во многих поэтических фестивалях в России и за рубежом. Мероприятия с участием поэта запланированы на 26 сентября в Городской библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, 2 октября в Центральной библиотеке Истры. Далее последуют встречи в Коломне и Губернской библиотеке в Королёве. (Возможны изменения.)

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В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы
24 сентября 2024, 16:17

Фото: Дарья Леонова

Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.
Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.

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#ярмарка
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В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
24 сентября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.

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#московская область
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21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории
24 сентября 2024, 13:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие привлекло множество жителей города, которые ознакомились с ключевыми моментами истории Егорьевска, представленными в соответствии с разделами экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — участников любительских клубов и театральных коллективов — вышел на городские улицы.

Обновлённую экспозицию Егорьевского музея посетили более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В честь открытия на Музейной площади и улице Советской, рядом со зданием исторического отдела ЕИХМ, были организованы площадки, посвящённые различным этапам истории и развития Егорьевской земли, начиная с первых поселенцев племени Мещера и заканчивая современностью.

На площадке «Ворота в Мещеру» прошли мастер-класс «Раскопки», где все желающие могли попробовать себя в роли археологов, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков.

Площадка «Дмитрий Пожарский» была посвящена Смутному времени, а на мастер-классах по владению бердышами посетители узнали о начале ратного пути князя Дмитрия Пожарского на егорьевской земле.

Площадка, посвящённая Екатерине II и её правлению, предложила гостям викторину по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах основания музея рассказала площадка «Фабриканты», где посетители узнали о возникновении текстильных предприятий в Егорьевске и их основателях-фабрикантах, стоявших у истоков создания музея. Здесь же прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию необычных предметов.

Экспозиция «Никитская ярмарка» позволила посетителям окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомиться со старинными играми. Желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-куклака — игрушки, изображающей мужчину или мальчика.

Кроме того, гости праздника смогли почувствовать атмосферу времён СССР, побывав на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также в рамках мероприятия были проведены дегустации продукции местных производителей.

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#музей
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#подмосковье
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В Мелихове около тысячи человек побывали на фестивале «День тыквы»
24 сентября 2024, 12:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, прошёл праздник «День тыквы», который посетили около 1000 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Участники посетили мастер-классы по валянию и декупажной живописи, музыкальные и гастрономические мероприятия. Посетители могли попробовать огурцы, засоленные в тыкве по рецепту семьи Чехова, научиться готовить тыквенное варенье и создавать сувениры из тыквы.

Кроме того, на празднике прошли два конкурса: на лучший осенний урожай и самый яркий и оригинальный наряд.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Он жил здесь семь лет, занимался писательством, садоводством и обустройством своего имения. Сегодня в музее хранится множество личных вещей Чехова и его семьи.

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В сентябре 2024 года стартует художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы»
24 сентября 2024, 11:27

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.
С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках фестиваля пройдет конкурс театральных постановок. В нём могут участвовать все российские театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны.

В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.

Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.

Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».

Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.

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В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
23 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Королёве торжественно открыли новую детскую музыкальную школу, рассчитанную на 600 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Жители Королёва помнят это образовательное учреждение до 2022 года. Это было бревенчатое здание 1936 года постройки. Школа получила вторую жизнь, оснащена современным оборудованием и готова принять 600 учеников от 5 до 17 лет. Для ребят открыто восемь направлений, в планах – открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Здесь есть всё для развития и воспитания больших музыкантов», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он напомнил, что с 2015 по 2024 годы в Московской области построено 12 зданий для детских музыкальных школ в Волоколамске, Воскресенске, Клину, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах. Эта работа будет продолжена.

Строительство новой школы продолжалось более трёх лет. Всё это занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновлённой школе обучаются 575 детей.

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