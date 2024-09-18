«Умней и твори»: Какие кружки работают в подмосковных библиотеках

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Популярностью среди этого направления пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библиопродленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с детьми занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.
Директор Московской Губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» сообщила, что в Московской области работают 132 образовательных курсов и кружков для больших и маленьких.
Она добавила, что также пользуются спросом языковые курсы, и более всего востребованы японский, китайский, английский, немецкий и испанский.
Фото:Центральная библиотека Видное
Фото:Центральная библиотека Видное
Еще одно большое направление, имеющее популярность, по словам директора библиотеки, — подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также в библиотеках работают классы по работе с искусственным интеллектом, фотостудии, школы программирования и блоггерства, телестудии и мультстудии, видео и аудио-лаборатории и различные экскурсионные программы.
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Директор Московской Губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» сообщила, что в Московской области работают 132 образовательных курсов и кружков для больших и маленьких.
«Чтобы жителям было легче, мы запустили два общих направления: «умней в библиотеке» и «твори в библиотеке». Как раз образовательные кружки и курсы – это «умней в библиотеке». Мы исходим от предложений и потребностей населения. Больше всего пользуются популярностью развивающие занятия для малышей. У нас даже мамочки с полуторогодовалыми детьми приходят. Для них в некоторых библиотеках открыты развивашки, и ребенок вместе с мамой постигает свои первые навыки», — сказала собеседница.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что также пользуются спросом языковые курсы, и более всего востребованы японский, китайский, английский, немецкий и испанский.
Фото:Центральная библиотека Видное
«Этим занимаются профессионалы, приглашенные в библиотеку. Мы всегда боремся за то, чтобы все, что происходит в библиотеках, было качественно и профессионально», — поделилась Замышляйченко.
Фото:Центральная библиотека Видное
Еще одно большое направление, имеющее популярность, по словам директора библиотеки, — подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
«Мы делаем первые шаги в этом направлении, в том плане, что не во всех библиотеках есть весь спектр предметов, которые сдаются, здесь надо зайди в цифровой сервис «Мое Подмосковье» в раздел библиотеки и поискать нужные курсы. Они распределены», — уточнила она.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также в библиотеках работают классы по работе с искусственным интеллектом, фотостудии, школы программирования и блоггерства, телестудии и мультстудии, видео и аудио-лаборатории и различные экскурсионные программы.
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Анастасия Бондарева