В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В рамках проекта «Встреча с писателем» Губернская библиотека организует в подмосковных библиотеках серию мероприятий для читателей с участием поэта Евгения Чигрина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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