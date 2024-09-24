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В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы

24 сентября 2024, 16:17
Фото: Дарья Леонова

Фото: Дарья Леонова

Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.


«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.
Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.

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#культура
#ярмарка
В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
24 сентября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.

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#серпухов
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21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории
24 сентября 2024, 13:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие привлекло множество жителей города, которые ознакомились с ключевыми моментами истории Егорьевска, представленными в соответствии с разделами экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — участников любительских клубов и театральных коллективов — вышел на городские улицы.

Обновлённую экспозицию Егорьевского музея посетили более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В честь открытия на Музейной площади и улице Советской, рядом со зданием исторического отдела ЕИХМ, были организованы площадки, посвящённые различным этапам истории и развития Егорьевской земли, начиная с первых поселенцев племени Мещера и заканчивая современностью.

На площадке «Ворота в Мещеру» прошли мастер-класс «Раскопки», где все желающие могли попробовать себя в роли археологов, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков.

Площадка «Дмитрий Пожарский» была посвящена Смутному времени, а на мастер-классах по владению бердышами посетители узнали о начале ратного пути князя Дмитрия Пожарского на егорьевской земле.

Площадка, посвящённая Екатерине II и её правлению, предложила гостям викторину по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах основания музея рассказала площадка «Фабриканты», где посетители узнали о возникновении текстильных предприятий в Егорьевске и их основателях-фабрикантах, стоявших у истоков создания музея. Здесь же прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию необычных предметов.

Экспозиция «Никитская ярмарка» позволила посетителям окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомиться со старинными играми. Желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-куклака — игрушки, изображающей мужчину или мальчика.

Кроме того, гости праздника смогли почувствовать атмосферу времён СССР, побывав на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также в рамках мероприятия были проведены дегустации продукции местных производителей.

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В Мелихове около тысячи человек побывали на фестивале «День тыквы»
24 сентября 2024, 12:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, прошёл праздник «День тыквы», который посетили около 1000 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Участники посетили мастер-классы по валянию и декупажной живописи, музыкальные и гастрономические мероприятия. Посетители могли попробовать огурцы, засоленные в тыкве по рецепту семьи Чехова, научиться готовить тыквенное варенье и создавать сувениры из тыквы.

Кроме того, на празднике прошли два конкурса: на лучший осенний урожай и самый яркий и оригинальный наряд.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Он жил здесь семь лет, занимался писательством, садоводством и обустройством своего имения. Сегодня в музее хранится множество личных вещей Чехова и его семьи.

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В сентябре 2024 года стартует художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы»
24 сентября 2024, 11:27

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.
С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках фестиваля пройдет конкурс театральных постановок. В нём могут участвовать все российские театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны.

В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.

Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.

Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».

Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.

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В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
23 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Королёве торжественно открыли новую детскую музыкальную школу, рассчитанную на 600 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Жители Королёва помнят это образовательное учреждение до 2022 года. Это было бревенчатое здание 1936 года постройки. Школа получила вторую жизнь, оснащена современным оборудованием и готова принять 600 учеников от 5 до 17 лет. Для ребят открыто восемь направлений, в планах – открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Здесь есть всё для развития и воспитания больших музыкантов», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он напомнил, что с 2015 по 2024 годы в Московской области построено 12 зданий для детских музыкальных школ в Волоколамске, Воскресенске, Клину, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах. Эта работа будет продолжена.

Строительство новой школы продолжалось более трёх лет. Всё это занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновлённой школе обучаются 575 детей.

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«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты
23 сентября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Генеральный директор музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Журавлёва Анастасия в беседе с «Радио 1» сообщила, что «Мелиховская весна» — старейший фестиваль в России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Фестиваль проводится с 2000 года. Это ежегодный смотр лучших премьерных постановок по произведениям Чехова и не только. Театры приезжают со всей России и из-за рубежа. Этот год будет особенным, он очень урожайный на юбилейные даты: 25 лет фестивалю, 165 лет со дня рождения А.П.Чехова, 130 лет с написания легендарной пьесы «Чайка», которая была написана в Мелихове, 85 лет Мелиховскому музею. Все эти даты объединятся, и программа будет насыщенная. Она год из года становится все масштабнее, а фестиваль может принять большее количество зрителей и театров», — поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что театры обычно приезжают самые разные, и фестиваля нет иерархии, однако есть важное условие — профессионализм коллектива.

«Все театры должны быть профессиональные. Приезжают и большие драматические, национальные театры, могут быть театральные студии, но коллектив должен быть профессиональным. Жанры могут быть самим разными. География наша широка. За 24 прошедших года у нас было показано более 350 спектаклей из 25 стран и 96 городов России. Здесь широта от Сахалина до Калининграда», — рассказала директор музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль, по ее словам, длится 10 дней, и за это время зрители могут увидеть 20 спектаклей на трех разных площадках: две из них в Мелихове, а третья в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

«Есть люди, которые в течение 10 дней перемещаются среди площадок и смотрят все спектакли — такой вот ритуал. В следующем году мы сделаем специальный знак для нашего самого настойчивого зрителя, потому что были случаи, когда по продажам мы видели, что один человек купил билеты на абсолютно все спектакли», — подчеркнула Анастасия Журавлева.

Она также отметила, что с каждым годом фестиваль приятно удивляет и открывает какие-то новые талантливые коллективы.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Зачастую бывает так, что ты получаешь истинное удовольствие и гурманское наслаждение от спектаклей, от которых ты этого не ожидал. Если говорить о последнем фестивале, то все были приятно удивлены спектаклем из города Заречного. Зрители долго не отпускали артистов. Здесь же не могу не порадоваться замечательной премьере «Вишневый сад» нашего Мелиховского театра. Ежегодно какая-то пьеса становится титульной. В прошлом году это была именно «Вишневый сад» — мы ставили с японским режиссером и с артистами Мелиховского театра такую версию. Это был замечательный эксперимент, спектакль остался в репертуаре театра и идет по сей день с неизменным аншлагом. И таких экспериментов много», — сказала директор музея.

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В Волоколамске названы победители гастрономического конкурса «Осенняя ярмарка»
23 сентября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В селе Теряево в четвёртый раз прошёл фестиваль-конкурс «Осенняя ярмарка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Умелицы из Детгородковской средней школы встречали гостей многочисленными угощениями. Это соленья и маринады, пироги, торты, пирожные, чак-чак и мармелад, выпечка, овощи и фрукты. Всё это можно было попробовать и купить. Мастерство участников оценивало жюри.
«В номинации «Дачные рекорды» первое место разделили младшая группа «Звёздочки» и семья Шураховых, гигантские тыквы которых прославили Волоколамский округ на всю страну. Самой креативной в номинации «Арт-стоянка» стала команда средней группы «Непоседы». А старшая подготовительная группа «Радуга» оказалась лучшей в номинациях «Мастерской природы» и «Стряпухи». Специальный приз достался команде дошкольного отделения из села Теряево «Гармония», – говорится в сообщении.
Участники фестиваля-конкурса получивших от организаторов грамоты и ценные подарки. А гости посмотрели концерт, организованный сотрудниками местного дома культуры.

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#московская область
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В Петербурге презентовали книгу о спорте в блокадном Ленинграде
20 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/morgan23

В рамках историко-краеведческого фестиваля «Звенья времени» в Санкт-Петербурге прошла презентация книги «Вера в Победу!», изданная «Петербургским дневником».
Автором рукописи вступил спортивный журналист, литератор, член Союза писателей Санкт-Петербурга Константин Осипов.

«Недавно был на совещании в Государственном музее спорта, там было много выставок. Руководство музея удивляется, что самая посещаемая выставка оказалась про спорт в блокаду. Мне кажется, что к этим знаниям тянется как старшее поколение, так и молодёжь. Говорить о спорте в блокадное время надо. Люди, которые занимались физической активностью в осажденном Ленинграде, были с юмором, позитивные», – прокомментировал Осипов.

Отмечается, что книгу поддержали в издании Архивный комитет Санкт-Петербурга и Общественный совет при Комитете по физической культуре и спорту города.

До этого певица, актриса, композитор Вика Цыганова поделилась тем, как именно оказывает поддержку людям в столь непростое нынешнее время.

«Все деньги я отдаю на фронт. Вчера у меня был благотворительный творческий концерт, я показывала свою одежду. И все мои клиенты понимают, что они тоже часть денег передают на жертву. Что касается кассовых концертов, у меня люди — или те, кто воюют, или те, кто ждут. Поэтому цены на билеты вообще очень маленькие. Я просто поддерживаю людей морально, приезжая на такие концерты», — ответила в беседе с Pravda.Ru артистка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщал, что средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность.

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#культура
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Летний турпоток в Московскую область составил 8,8 млн человек
20 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Туристический поток в Подмосковье этим летом составил 8,8 млн человек. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, подводя итоги проекта «Лето в Подмосковье 2024».
«По сравнению с прошлым годом туристический поток в Подмосковье вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Для гостей открыто более 1 тыс. отелей и 89 глэмпингов. В регионе работают 194 парка культуры и отдыха, свыше 200 мест отдыха у воды и порядка 90 мест для рыбалки. Любителям активного отдыха доступны 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба. В сегменте экотуризма работают 50 фермерских хозяйств, где можно отдохнуть и познакомиться с такими животными как хаски, альпаки, ламы и верблюды», – говорится в сообщении.
По количеству глэмпингов и кемпингов – модульных некапитальных средств размещения – Московская область вышла на первое место в России. Далее идут Краснодарский край и Ленинградская область. Всего в Подмосковье – более 1,3 тыс. классифицированных средств размещения, 177 из которых имеют категории 4 и 5 звезд.

Каждый год в Подмосковье проходят многочисленные фестивали. Летом этого года состоялось 13 крупных региональных мероприятий, которые суммарно посетили более 350 тыс. жителей и гостей региона.
«Среди них – театральный фестиваль «Мелиховская весна»; литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект «Поэт»; самый крупный фестиваль классической музыки и искусств в России, ставший визитной карточкой Подмосковья, – фестиваль искусств Петра Чайковского в Клину; музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»; музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана, гастрономический «Сырный фестиваль» в сыроварне Олега Сироты в Истре», – отметили в ведомстве.
Также летом состоялись новые фестивали, связанные с культурными кодами региона. Это театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, посвящённый творчеству режиссёра и педагога Петра Фоменко; Международный фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск» под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

Кроме того, в Подмосковье впервые провели фестиваль мотокультуры «Мотофристайл»; Биеннале визуальных искусств в Серпуховском историко-художественном музее; семейный фестиваль «Рябинушка» ко Дню семьи, любви и верности, а также музыкальный фестиваль «Поле Фолка» в усадьбе Мураново.

В подмосковных парках прошли специальные областные проекты. Это уникальный фестиваль современного танца «Город танцует в парках»; первый фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры».

В парках Подмосковья регулярно проходят мероприятия физкультурно-спортивной направленности, творческие и культурно-просветительские проекты, развлекательные мероприятия. В летнем сезоне 2024 года было проведено свыше 24 тысяч таких мероприятий.

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