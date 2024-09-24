В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы

Фото: Дарья Леонова
Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.
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