Картины, инсталляции, макеты: в Химках открыли уникальные выставки ко Дню города

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие посетили более 2.5 тысяч человек.

На фестивале выступили множество театров, таких как:

Дмитровский драматический;

Московский театр иллюзии;

Пушкинский музыкально-драматический;

Ивантеевский музыкально-драматический;

Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» и многие другие сторонники театрального творчества







Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

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Дополнительным приятным бонусом на фестивале стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра представили музыкальные интерпретации произведений А. С. Пушкина, включая «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». В программе также звучали произведения выдающихся российских композиторов, таких как П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков и А. С. Даргомыжский.