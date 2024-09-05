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Картины, инсталляции, макеты: в Химках открыли уникальные выставки ко Дню города

05 сентября 2024, 09:33
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Десятки уникальных экспозиций открылись в выставочном комплексе «Артишок» на территории парка Толстого в Химках ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитете.
«Одной из ключевых экспозиций праздничной программы стала выставка «Химки. Глазами искусственного интеллекта». На ней представлены интерактивные инсталляции, показывающие, как искусственный интеллект воспринимает город и каким может быть будущее Химок», — говорится в сообщении.
Открыта и выставка картин «Взгляд истории в искусстве», где собрано 20 пейзажей, написанных участниками художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Заработала также выставка «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции 46 картин, объединённых семейной тематикой. Авторы работ — местные художники.



Кроме того, заработала выставка, подготовленная оборонными предприятиями округа. На ней представлены макеты разработок НПО «Лавочкина», НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел».

Выставки открыты до 22 сентября. Вход свободный со среды по воскресенье с десяти утра до шести вечера.

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#химки
#выставки
#культура
#инновации
#день города
5 сентября в Павловском Посаде отметят день рождения Андрияна Николаева
04 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадский

В музее космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде состоится тематическое занятие, которое посвящено дню рождению знаменитого космонавта «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет». Посетить мероприятие можно будет 5 сентября в 12:00.

История космонавтики бережно сохраняет память о своих героях — людях, которые рисковали своим здоровьем, а иногда даже жизнью ради ее развития и совершенствования. Одним из таких выдающихся личностей является Андриан Николаев, который значительно поспособствовал освоению космического пространства.

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года. В этом году космонавт отметил бы своё 95-летие.

Праздничное мероприятие «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет» состоится по адресу: пл. Революции д. 15. Для всех желающих вход бесплатный.
Для предварительной записи и дополнительной информации обращайтесь по телефону 8-985-751-53-31.
Возрастное ограничение: 0

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#история
#день рождения
#космонавт
#память
#музей
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В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»
04 сентября 2024, 13:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.
В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие посетили более 2.5 тысяч человек.

На фестивале выступили множество театров, таких как:
  • Дмитровский драматический;
  • Московский театр иллюзии;
  • Пушкинский музыкально-драматический;
  • Ивантеевский музыкально-драматический;
  • Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» и многие другие сторонники театрального творчества
Дополнительным приятным бонусом на фестивале стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра представили музыкальные интерпретации произведений А. С. Пушкина, включая «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». В программе также звучали произведения выдающихся российских композиторов, таких как П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков и А. С. Даргомыжский.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

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#фестиваль
#театр
#пушкин
#день рождения
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Почта выпустила марку в часть Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
04 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock / vladj55

Марку в честь Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря выпустила Почта России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Марка вышла в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви» тиражом 72 тыс. экземпляров. На ней представлен общий вид подмосковного монастыря.
«Этот монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, однако всегда оставался оплотом веры для прихожан. Почта увековечила этот образ, выпустив уникальную марку», – сказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.
Дополнительно к почтовой марке изданы конверты первого дня. Помимо этого, изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и подмосковной Истры.

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#подмосковье
#московская область
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В Петербурге откроется «Сад вдохновения»
03 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/Zyabich

В Санкт-Петербурге на один день 5 сентября откроется интерактивная выставка «Сад вдохновения» (0+).
Каждый гость сможет открыть для себя что-то новое и вдохновляющее на выставке. Руководитель проекта по работе со СМИ Катерина Жерлыгина рассказала, что перед зрителями предстанут пять больших инсталляций.

«Каждая из этих инсталляций изолирована, словно отдельная комната. Это интерактивные пространства с особенной музыкой и интересными тактильными экспонатами, которые порождают оптические эффекты. Кто-то сможет пройти все наши комнаты за две минуты, а кто-то зависнет в одной на пару часов. Всё зависит от посетителя, его настроя и желания», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Жерлыгина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом.

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#выставка
#культура
#санкт-петербург
#сад
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Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор стихотворений для создания сборника
03 сентября 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Claudia Longo

18 августа 2024 года Ассоциация волонтёров СВО сообщила об отборе авторских стихотворений для создания поэтического сборника, который посвящен специальной военной операции.
Все желающие могут принять участие и поделиться своими стихотворениями, в которых отражается дух времени, а также чувствуются патриотизм и поддержка героев.

Свои произведения можно отправить на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru указав в письме ФИО, населенный пункт проживания и контактный телефон. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.

Все отобранные стихотворения будут объединены в сборник, который будет издан до ноября текущего года. А средства от продажи сборника будут направлены на гуманитарный груз участников СВО.

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#поэзия
#герои
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В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий
03 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 160 мероприятий приготовили в Химках ко Дню города, праздник традиционно состоится в первую субботу сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах округа, а главной площадкой станет парк Толстого. Здесь проведут два фестиваля: «Открытые сердца» и «Химки — территория дружбы». Гостей ждут мастер-классы, фольклорные конкурсы, этноквесты, флешмобы, исторические реконструкции, ярмарки, выставки и анимационная программа. Праздник начнётся в полдень», — говорится в сообщении.
Запланировано и немало спортивных мероприятий. Например, в пятницу, 6 сентября, в баскетбольном центре «Химки» в 16:00 состоится открытый урок по баскетболу. А в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Новые Химки» состоится детский футбольный турнир «Мы в игре».

Подробная информация о предстоящих праздничных мероприятиях размещена на официальном сайте округа.

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#химки
#день города
#праздник
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«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом
Михаил Шуфутинский считает шутки про 3 сентября прекрасной рекламой
03 сентября 2024, 11:02

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

3 сентября уже давно стало символом песни Михаила Шуфутинского, которая завоевал популярность в 90-х годах. Строчки из песни «Я календарь переверну» снова всплывают в памяти, когда листья желтеют, а рябина намекает на приближение осени.
В материале «Радио 1» расскажем, как «Третье сентября» стало феноменом.

Кто написал «3 сентября»

Авторами песни стали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Первый раз композицию исполнили в 1993 году. В ее основе лежит лирическая история расставания героя со своей возлюбленной. Даже спустя 30 лет по этой песне выходит множество каверов и ремейков.

Саму дату, как позже рассказывал Игорь Николаев, выбрали случайно. Никакого скрытого смысла авторы песни в нее не закладывали.

Сегодня этот знаменитый хит можно не только услышать, но и увидеть в многочисленных мемах на просторах соцсетей. 3 сентября уже окрестили «Шуфутиновым днем».

Откуда появился мем «3 сентября»

В 2011 году по группам «ВКонтакте» разошлись картинки с рэпером Риком Россом и строчками из песни «Третье сентября». Музыканты схожи внешне: борода, лысина и крупные черты лица.

Изначально шутка была только в этом, но позже в ход пошли строчки про костры рябин и «все не то, все не так». С того времени сеть заполонили многочисленные мемы.
Фото: соцсети

3 сентября — День прощания

Текст легендарного хита не основан на какой-то конкретной истории, а её сюжет довольно банален: без долгих прелюдий, мужчина и женщина одним днем разрывают отношения. Герой ностальгирует по счастливым моментам с возлюбленной, с которой все «было всерьез». 3 сентября навсегда остается в памяти героя, сколько бы он ни пытался перевернуть календарь.

Я калeндарь пeрeвeрнy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Нa фoтo я твoё взглянy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Ho пoчeмy, нo пoчeмy рaсстaться всё жe нам пришлoсь?

Вeдь былo всё y нас всeрьёз втoрoгo сeнтябpя.

Михаил Шуфутинский — о 3 сентября

Однажды Шуфутинский рассказал, что положительно относится к такой народной любви в сети и считает эту традицию потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой

«Мне это нравится. Я не видел ни одного злостного мема. Они все симпатичные и очень даже уважительные. В основном в них выражается отношение не ко мне, а к песне», — говорил артист в интервью RT.
Фото: соцсети

Интересные факты о 3-м сентября

  • В 2022 году ТАСС писал, что в этот день старенький хит Шуфутинского на стриминговых сервисах слушают примерно в 15 раз больше, чем в другое время.
  • Судьба распорядилась так, что в 1995 году 3 сентября у Шуфутинского родился внук Дмитрий. Также 3 сентября день рождения отмечает один из близких друзей музыканта.
  • По данным Shot, выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.

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#соцсети
#осень
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В Котельниках откроется интерактивный музей «Город роботов»
03 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/dottedhippo

Образовательный интерактивный музей прорывных технологий «Город роботов» откроется на территории торгового центра «Мега Белая Дача» в Котельниках 26 сентября и проработает там больше восьми недель — до 17 ноября включительно, сообщает пресс-служба музея.
«В «Городе роботов» дети в интерактивном формате могут познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты и убедиться в том, что отечественные роботы — лучшие в мире», — говорится в сообщении.
Музей разделён на несколько тематических блоков-кварталов, включая «Лабораторию учёного», где ребята смогут познакомиться с новейшими технологиями, «Киностудию», где можно снятся в видео о высадке на Луну планетохода и пообщаться с роботом-аниматроником, «Дом будущего», в котором установлено зеркало, измеряющее уровень счастья, и пр.

Подробная информация о «Городе роботов» размещена на сайте музея.

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#котельники
#роботы
#музей
#дети
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Умер актер из фильма «Четыре танкиста и собака» Корчаровский
Умер польский актер советской эпохи Эугениуш Корчаровский
02 сентября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/NetPix

Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.
Корчаровский играл в культовой комедии Махульского «Ва-банк». Многим советским зрителям актер известен по фильмам «Четыре танкиста и собака», «Знахарь», «Ставка больше, чем жизнь». Всего на счету актера роли в 51 фильме и сериале.

Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963 окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в Лодзи, Новом театре, а также в театрах Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Он снимался в кино с 1965 по 2006 год.

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