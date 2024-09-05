Картины, инсталляции, макеты: в Химках открыли уникальные выставки ко Дню города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Десятки уникальных экспозиций открылись в выставочном комплексе «Артишок» на территории парка Толстого в Химках ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитете.
«Одной из ключевых экспозиций праздничной программы стала выставка «Химки. Глазами искусственного интеллекта». На ней представлены интерактивные инсталляции, показывающие, как искусственный интеллект воспринимает город и каким может быть будущее Химок», — говорится в сообщении.Открыта и выставка картин «Взгляд истории в искусстве», где собрано 20 пейзажей, написанных участниками художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Заработала также выставка «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции 46 картин, объединённых семейной тематикой. Авторы работ — местные художники.
Кроме того, заработала выставка, подготовленная оборонными предприятиями округа. На ней представлены макеты разработок НПО «Лавочкина», НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел».
Выставки открыты до 22 сентября. Вход свободный со среды по воскресенье с десяти утра до шести вечера.
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