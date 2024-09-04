Почта выпустила марку в часть Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

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Марку в честь Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря выпустила Почта России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Марка вышла в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви» тиражом 72 тыс. экземпляров. На ней представлен общий вид подмосковного монастыря.
Дополнительно к почтовой марке изданы конверты первого дня. Помимо этого, изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и подмосковной Истры.
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«Этот монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, однако всегда оставался оплотом веры для прихожан. Почта увековечила этот образ, выпустив уникальную марку», – сказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.
Дополнительно к почтовой марке изданы конверты первого дня. Помимо этого, изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и подмосковной Истры.
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Лора Луганская