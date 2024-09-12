Кинокритик Ильченко выпустил юбилейную программу «Восемь с половиной»

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Кинокритик Сергей Ильченко выпустил юбилейную программу «Восемь с половиной» на петербургском радио.
По счёту это уже пятисотый выпуск. Так, сама программа рассказывает музыке и кино.
До этого певица Кристина Орбакайте в новом интервью заявила о постоянных проблемах в России.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 сентября, исполняется 80 лет выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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«Я включил в эту программу все мои любимые мелодии, которые уже звучали в предыдущих выпусках. Слушатели смогли насладиться песней моряков из рок-оперы «Юнона и Авось» (0+). Я раскрыл несколько секретов, например, кому принадлежат женский и мужской голоса, которые объявляют рубрики в моей программе. Было много всего интересного», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Ильченко.
До этого певица Кристина Орбакайте в новом интервью заявила о постоянных проблемах в России.
«В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Такое время — очень озлобленное и вседозволенное. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — приводит «Царьград» слова певицы.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 сентября, исполняется 80 лет выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Мелисса Тимофеева