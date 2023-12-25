Кинокритик Шнейдеров назвал нормальным явлением пересъёмки финала в кино

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Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пересъёмки финалов фильмов и сериалов являются нормальным явлением в киноиндустрии.
«Финал могут изменить по требованию продюсеров. <…> Также это может произойти, если нужен другой заход ко второму сезону. Или, например, один из актёров прекратил участие в сериале, надо что-то придумать, куда деть персонажа. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Ничего в этом нет экстраординарного и особо выдающегося нет», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.Читайте также:
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