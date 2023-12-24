Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»

Фото: istockphoto/Darwin Brandis
Рузиля Минекаева, который сыграл героя Марата, первого утвердили в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Об этом рассказал режиссер проекта Жора Крыжовников.
По его словам, Минекаев - тонкий, глубокий, разный и жутко обаятельный человек. Крыжовников пожелал ему удачи.
Анна Пересильд сразу была утверждена на роль Айгуль. Крыжовников встретил её с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале.
Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».
На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.
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«Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Жора Крыжовников в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Анна Пересильд сразу была утверждена на роль Айгуль. Крыжовников встретил её с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале.
«И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов», столько в ней энергии и таланта», —считает Крыжовников.В основе сериала «Слово пацана» лежит книга Роберта Гараева о процессе появления криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.
Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».
На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.
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Мария Фирсова