Концерт «Вселенная Баха» состоится в подмосковном музее «Архангельское»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Мероприятие пройдет 23 декабря в колоннаде музея-заповедника «Архангельское». На концерте гости и жители Подмосковья смогут услышать произведения великого композитора.
«Посетителей ждет погружение в мир музыки гения эпохи барокко в атмосфере старинной усадьбы. В творчестве Баха соединены традиции немецкой культуры, прежде всего протестантского хорала, с завоеваниями австрийской, итальянской, французской школ. Центральное место в инструментальном наследии композитора занимает органная музыка<…>», - отметили в ведомстве.
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