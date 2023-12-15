Оксана Гладышева из Подмосковья стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства

Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ЦФО.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Попечительского совета и конкурсной комиссии премии, лауреаты и участники, отмеченные благодарственными письмами, представители регионов ЦФО и творческие коллективы.
Читайте также:
Студент из Подмосковья Матвей Махов стал победителем проекта «Твой Ход»
Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призером финала премии #МЫВМЕСТЕ
Подмосковье стало лауреатом туристической премии Russian Traveler Awards 2023