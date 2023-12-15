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Оксана Гладышева из Подмосковья стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства

15 декабря 2023, 20:11
Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ЦФО.

Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ЦФО.

Оксана Гладышева из Московской области стала лауреатом Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента России в ЦФО.

Гладышева – общественный деятель и приёмный родитель. У неё 13 детей. Жительница Подмосковья отмечена за реализацию творческо-поэтического проекта «Устами наших сердец».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Попечительского совета и конкурсной комиссии премии, лауреаты и участники, отмеченные благодарственными письмами, представители регионов ЦФО и творческие коллективы.

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Учёные из Петербурга воссоздали 3D-модель фигурки памятника культуры
15 декабря 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/halilakayy

Ученые ЛЭТИ смогли создать точную 3D-модель утраченной фигурки бурундука с памятника на могиле писателя Виталия Бианки.
Отмечается, что сделать это удалось с помощью технологии лазерного сканирования объекта. Руководитель лаборатории «ЛЭТИ ЛазерЛаб», профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Парфёнов объяснил, что традиционный метод выполнения копирования каменных объектов культурного наследия может быть губителен для оригинала, а копия из полиэфирного бетона может потрескаться изнустри и срок службы такого материала вовсе недолог.

«Поэтому реставраторы многих стран мира сегодня все более активно используют бесконтактный метод копирования, один из которых основан на комбинации лазерного 3D-сканирования и работы фрезерных камнеобрабатывающих станков-роботов», – заключил в беседе с «Петербургским дневником» Парфёнов.

Напомним, что фигурка девочки, которая слушает птиц, – памятник культуры федерального значения.

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В Подмосковье пройдет программа «Военные музыканты в войне 1812 года»
15 декабря 2023, 16:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Интерактивная программа «Военные музыканты в войне 1812 года. Солдатские песни и сказки» пройдет в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа пройдет 17 декабря в семейном клубе любителей сказок «У Лукоморья» музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захарово. 


Для гостей праздника будут организованы лекции о роли роли музыки в ходе Отечественной войны 1812 года и покажут кукольное представление «Лев, щука и человек», которая была сделана солдатами. 

Кроме этого, в рамках программы для детей проведут мастер-класс по созданию игрушки под руководством методиста музея Ирины Хоцановой. 

Также желающие смогут принять участие в квизе о рукоделии и знакомиться с новыми для себя вещами. 

Стоит отметить, что начало мероприятие в 12:00. Подробности программы и месте проведения можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захаров. 

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Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье
15 декабря 2023, 15:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открылась новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка заработала в южном флигеле музея-заповедника «Горки Ленинские».

В рамках представлены свыше 200 экспонатов, из них около 50 фигур обязательных участников Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.

Гости и жители региона смогут познакомится с подробностями технологического процесса изготовления Дедов Морозов в 1950-1960-х годах, а также узнать в чем отличия московского Деда Мороза от ленинградского.

Помимо этого, посетителям расскажут об одной из владелиц Горок — Зинаиде Григорьевне Морозовой-Рейнбот. В рамках экспозиции представлены рождественские открытки, присланные ей от родственников. Здесь же можно будет увидеть новогодние ноты Хора «Ёлка», принадлежавшие матери Владимира Ильича, елочные игрушки из деревянной шкатулки, которую хранили в семье Ленина.

Стоит отметить, что данная выставка будет работать до 31 января 2024 года.

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Дед Мороз из Великого Устюга приедет на Клинский зимний карнавал
15 декабря 2023, 15:01

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В городском округе Клин 16 декабря пройдёт ХIII Клинский зимний карнавал. В нём примет участие главный Дед Мороз страны, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Тема карнавального шествия 2023 года – «Во славу русского языка». В образах 28 команд будут использованы буквы русского алфавита. Вместе со зрителями и Дедом Морозом из Великого Устюга команды пройдут по улицам города к парку «Сестрорецкий», – уточнили в министерстве. 
Сбор участников карнавала в сквере им. С. А. Афанасьева назначен на 11 утра, старт карнавального шествия – в полдень. Планируется, что к конечной точке, амфитеатру парка, колонна прибудет в 12.30. Там наградят участников и победителей конкурса карнавальных команд. Вход на карнавал свободный.
 
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Подмосковная молодежь может посетить новогодние мероприятия по «Пушкинской карте»
15 декабря 2023, 15:01

Фото: istockphoto /Muenz

Музеи и театры Подмосковья представили предновогоднюю афишу событий по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В рамках программы учащиеся смогут получить возможность посетить интересные постановки и выставка по пушкинской карте.

С 15 декабря студенты и школьник могут посетить большого новогоднего выставочного проекта «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» и музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».

Кроме этого, с 20 декабря откроются выставка «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее и выставка выдающихся русских художников-пейзажистов под названием «Вокруг Левитана» в Звенигородском манеже.

Подробную информацию о всей событиях можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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В Клину открылась выставка музыкальной интерпретации сказочных сюжетов
15 декабря 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского открывается выставка, посвященная музыкальной интерпретации сказочных сюжетов «Музыкальные сказки». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин.

Для посетителей в рамках экспозиции буду представлены эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, а также более поздние эскизы декораций и костюмы, которые принадлежат знаменитым исполнителям.

Жители и гости смогут узнать в материалах о фазах подготовки мультфильмов «Винни-Пух и все-все-все» и «Каникулы Бонифация», а также раскадровки двух мультфильмов на сюжет симфонической сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк».

Стоит отметить, что во время новогодних праздников в музее будет проходить детская игровая программа «Сказки играют в прятки», которая свяжет выставочное пространство и экспозицию мемориального дома П.И. Чайковского.

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В Московской области пройдет предновогодний фестиваль «Ёлки»
15 декабря 2023, 11:08

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Предновогодний фестиваль «Ёлки» состоится в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Праздничное мероприятие пройдет 16 декабря в центре культуры и досуга села Пирочи городского округа Коломна. Ежегодный открытый предновогодний фестиваль «Елки», позволяет окунуться в праздничную атмосферу Нового года. 

Для гостей и жителей округа подготовили насыщенную праздничную программу с интерактивными площадками и мастер-классами. Все желающие смогут полюбоваться художественными работами на зимнюю тему, приобрести себе и в подарок новогодние украшения и сувениры на ярмарке, которая будет работать на площадке фестиваля. 

Кроме этого, гости смогут попытать свою удачу в новогодней лотерее.  А также всех участников ждет праздничное угощение.

Стоит отметить, что праздник начнется в 12:00. Вход свободный.

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LRT: В Литве отказались показывать новый фильм Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией
15 декабря 2023, 05:09

Фото: iStock/mizoula

В Литве отказались показывать новый фильм режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» якобы из-за связи прокатчика с Россией. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление кинотеатров сообщает Литовская национальная телерадиокомпания (LRT).
Как говорится в заявлении кинопрокатчиков, еще в октябре кинотеатры были проинформированы, что права на показ ленты в балтийских странах купила базирующаяся в Эстонии компания Artgene. При этом «ходили слухи», что французская Goodfellas продала права на распространение фильма в ряде стран структурам,которые якобы связаны с российским капиталом.

После этого литовские кинотеатры решили не показывать «Мальчика и птицу», обнаружив «связи Artgene с Россией». По утверждению журналистов LRT, отказ в показе аниме Миядзаки направлен на крупных игроков, чтобы те «не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с РФ».

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Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей
14 декабря 2023, 22:08

Фото: пресс-служба Минкульта МО

11 тыс жителей и гостей Подмосковья уже смогли увидеть спектакль на льду Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С потрясающей программой для жителей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили звёзды российского фигурного катания, чемпионы мира, призёры и победители Олимпийских игр разных лет Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин», – говорится в сообщении.
Одиночные номера чередовались с парными, а также с массовыми выступлениями с акробатическими элементами.
 
Гала-шоу представляют в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ледовые представления на катках Московской области в рамках этого проекта проходят третий год подряд.
 
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