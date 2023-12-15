Учёные из Петербурга воссоздали 3D-модель фигурки памятника культуры

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«Поэтому реставраторы многих стран мира сегодня все более активно используют бесконтактный метод копирования, один из которых основан на комбинации лазерного 3D-сканирования и работы фрезерных камнеобрабатывающих станков-роботов», – заключил в беседе с «Петербургским дневником» Парфёнов.
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