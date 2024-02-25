Концерты Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили

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Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, запланированный на 25 февраля, отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по распространению билетов.
Концерты Арбениной неоднократно отменяли в 2023 году после ее высказываний о Крыме и Донбассе.
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