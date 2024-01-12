В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, та как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.
До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.
В ведомстве также отметили, что в ближайшее время концерт Лолиты в Омске проводиться не будет.
Изначально мероприятие было запланировано на 27 марта.
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«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — заявили в областном Минкульте.
Изначально мероприятие было запланировано на 27 марта.
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Алина Юрчак