В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты

Питерские коммунальщики выставили счёт экс-балерине Анастасии Волочковой за услуги ЖКХ в царских апартаментах на Итальянской улице в центре Санкт-Петербурга. Любительница шпагатов ответила им что они .... (обалдели - ред.), так живут совсем в другом мире, а вот она — на Мальдивах.