Зиверт объявила о перерыве в выступлениях из-за проблем со здоровьем

По словам Натальи, она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет. Поскольку всего лишь за несколько минут до этого она увидела в новостях строку о пожаре на улице Черняховского, то открыла окно и увидела густой дым. После этого исполнительница схватила тёплые вещи и, выбежав из квартиры, начала спускаться по лестнице, при этом стуча в двери и будя соседей.

Напомним, что по предварительным данным в результате пожара в шестиэтажном доме на севере Москвы пострадали десять человек, получивших различные травмы. В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей из-за попадания воды из московских водостоков.Пожар произошел ночью 9 февраля. Площадь возгорания составляла 4 тыс. кв. метров. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.Дом на улице Черняховского, в котором исходно начался пожар, был одним из самых престижных в СССР, здесь давали жильё писателям и поэтам: Дарье Донцовой, Белле Ахмадулиной, Александру Галичу, Льву Гинзбургу, Александру Зархи и другим. Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»В Москве полыхает крыша шестиэтажки на Ленинградском проспекте

