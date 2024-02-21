Зиверт объявила о перерыве в выступлениях из-за проблем со здоровьем

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Певица Зиверт внезапно объявила о временном прекращении концертов и выступлений на корпоративах из-за проблем со здоровьем.
В посте, опубликованном в социальных сетях 21 февраля, Зиверт сообщила , что в последние полтора года приходилось использовать болеутоляющие, чтобы выходить на сцену. Она описала это время как период, когда «просто продолжает медленно уничтожать себя».
Решение Зиверт взять паузу стало окончательным после недавнего концерта в Калининграде, который состоялся 18 февраля. Несмотря на то, что артистка весь концерт находилась под дейстем обезболивающих, во время возвращения в Москву в самолёте она испытывала сильные боли Врачи настоятельно запретили ей дальнейшую физическую нагрузку, что побудило певицу отменить все предстоящие выступления, по крайней мере, до осени.
Зиверт не писала подробностей о своих проблемах, но в 2020 году призналась, что страдает генетическим заболеванием желчного пузыря. Ее ближайший концерт, запланированный на 24 февраля в Новосибирске на «Локомотив Арене», был отменен.
Настоящее имя артистки — Юлия Зиверт. Широкую популярность она получила в конце 2018 года после выхода трека Life.
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Решение Зиверт взять паузу стало окончательным после недавнего концерта в Калининграде, который состоялся 18 февраля. Несмотря на то, что артистка весь концерт находилась под дейстем обезболивающих, во время возвращения в Москву в самолёте она испытывала сильные боли Врачи настоятельно запретили ей дальнейшую физическую нагрузку, что побудило певицу отменить все предстоящие выступления, по крайней мере, до осени.
Настоящее имя артистки — Юлия Зиверт. Широкую популярность она получила в конце 2018 года после выхода трека Life.
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Сергей Калугин