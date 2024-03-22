Король Швеции наградил членов группы ABBA рыцарскими орденами

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Речь об Ордене Васы (король Швеции с 1523 по 1560 годы). Это один из четырех рыцарских орденов, которыми награждают за выдающиеся деяния, подвиги и проявления таких качеств, как мужество при спасении человеческой жизни, за научный подвиг или вклад весомого значения для страны. Есть еще также Орден Меча, Орден Северной Звезды и Орден Серафима.
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