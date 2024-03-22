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Король Швеции наградил членов группы ABBA рыцарскими орденами

22 марта 2024, 02:19
Фото: iStock/ bruev

Фото: iStock/ bruev

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников легендарной группы ABBA — Бенни Андерссона, Анни-Фриды Рёйс (Лингстад), Бьёрна Ульвеуса и Агнеты Фельтскуг — рыцарским орденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.
Там отметили, что королевские рыцарские ордена вручаются шведам впервые за почти 50 лет. Артисты получат их «за выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни».

Речь об Ордене Васы (король Швеции с 1523 по 1560 годы). Это один из четырех рыцарских орденов, которыми награждают за выдающиеся деяния, подвиги и проявления таких качеств, как мужество при спасении человеческой жизни, за научный подвиг или вклад весомого значения для страны. Есть еще также Орден Меча, Орден Северной Звезды и Орден Серафима.


Группа ABBA была основана в 1972 году. В 2021 году группа выпустила свой девятый альбом (Voyage) после 40-летнего перерыва.

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В России по итогам конкурса назовут самую музыкальную семью
21 марта 2024, 22:01

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Проект патриотической песни «Родники» запускает специальный конкурс. Он носит название «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» и посвящён Году семьи, рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В конкурсе могут принять участие все семьи, где есть музыканты, певцы и творческие династии. Победители получат главный приз – 1 млн рублей.

В качестве заявок нужно прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны прозвучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Подать заявку на конкурс можно по ссылке. Приём продлится до 31 мая. А с 1 по 15 июня жюри выберет семь лучших фильмов, которые 16 июня разместят на сайте «Родники».

Финал конкурса пройдёт в Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности. Семь семей-номинантов станут участниками финального концерта, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри назовёт самую музыкальную семью года по версии «Родников».

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Ступинский школьник стал лауреатом конкурса джаза Игоря Бутмана
21 марта 2024, 19:55

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Школьник из городского округа Ступино Александр Ульянычев стал лауреатом конкурса Игоря Бутмана «Детский триумф джаза». На нём ежегодно выступают лучшие музыканты мира.
14-летний джазмен получил диплом третьей степени. Его музыкальная программа состояла из двух произведений. Александр играл основную партию, ему аккомпанировали ударные и бас-гитара.

Школьник занимается джазовым фортепиано в детской школе искусств под руководством Натальи Сулиной. Школа готовит музыкантов мирового уровня – воспитанники педагога регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов.

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#искусство
#культура
#музыка
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#ступино
#школьник
#подмосковье
#московская область
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В столице состоялся Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео
21 марта 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/aerogondo

В столице прошёл Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео, в ходе которого состоялась церемония награждения за «Лучшее Корпоративное Видео России-2024».
Так, награду в номинации «Имиджевые фильмы» получила «Вечерняя Москва». Отмечается, что издание выпустило мини-фильм об истории и современности газеты.

«Работа над фильмом шла около двух месяцев. Мы хотели подробнее показать вековую жизнь газеты. Для его создания использовать уникальные архивные и современные видео и фото, музыка для фильма была написана нашим звукорежиссёром. Сегодня «Вечерняя Москва» — медиа-холдинг. Время поставило печать качества и долгожительства, но «Вечерка» не стоит на месте и остается вечно молодой!», — прокомментировал награду главный редактор газеты Александр Куприянов.

Он также выразил благодарность жюри за оценку фильма, а также поздравил всех получивших награды.

Ранее министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание» и наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Московском областном театре кукол покажут спектакль «Крошечка-Хаврошечка»
21 марта 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Спектакль по мотивам русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» состоится в Московском областном театре кукол в воскресенье, 24 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Зрителям покажут оригинальную постановку, в основу которой легла история о девочке-сиротке, живущей со злой мачехой. Единственное наследство, которое досталось девочке от родителей, это корова Рябушка. И она помогает доброй и терпеливой девочке преодолеть все трудности», — говорится в сообщении.
Спектакль поставил режиссёр Роман Бокланов, художники — Галина Шахова и Оганес Айрапетян. Возрастные ограничения — 6 .

Спектакль начнётся в одиннадцать утра, продолжительность — 40 минут. Билеты можно купить онлайн на сайте театра. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

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#театр
#спектакль
#культура
#минкульттуризма мо
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В Клину пройдёт музыкальный спектакль, посвящённый Пушкину
21 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Музыкальный моноспектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери… Послесловие» представят на сцене музея-заповедника П. И. Чайковского в подмосковном Клину 30 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль посвящён Александру Сергеевичу Пушкину и приурочен к 225-летию поэта. Литературной основой постановки стала пьеса Владимира Александрова «Пушкин. Реквием», — говорится в сообщении.
Спектакль будет сопровождаться живым исполнением произведений Моцарта, прозвучат и некоторые композиции Сальери. Кроме того, в рамках спектакля будет демонстрироваться видео с различными картинами и скульптурами, а также различными документами эпохи. Видеоряд создан специально для спектакля.

Показ начнётся в 17:00, стоимость билета — 200 рублей. Возрастные ограничения — 6 .

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В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»
#спектакль
#клин
#культура
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна»
21 марта 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 20 театров из 6 стран привезут свои спектакли на фестиваль «Мелиховская весна» в музей-заповедник А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проводится с 17 по 26 мая 2024 года.

«Основные мероприятия традиционно пройдут в усадьбе Антона Павловича, где писатель прожил более 7 лет. Главную сцену «Мелиховской весны-2024» мы технически усовершенствуем, в планах — создать атмосферу театрального зала посреди усадебной природы. Сам зрительный зал при этом сможет вместить до 400 зрителей. Также спектакли пройдут на камерной сцене мелиховского Театрального двора и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Кроме этого, в программе фестиваля будут представлены спектакли российских и зарубежных театров.

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#ирина каклюгина
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В Звенигороде проведут кинопоказы и концерт в честь Академии Никиты Михалкова
21 марта 2024, 11:38

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

День Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова проведут в Культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде в пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«В рамках праздника будет организован показ дипломных кинолент выпускников режиссёрской мастерской прошлого учебного года (мастерская Владимира Хотиненко), а также поэтический вечер, на котором прозвучат произведения Пушкина, Лермонтова, Фета, Гумилёва. Пастернака, Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Блока, Северянина и Олейникова. Поэзия будет сопровождаться живой музыкой», — говорится в сообщении.

Показ фильмов начнётся в 17:00, вечер поэзии — в 20:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12 .

Мероприятие приурочено к десятой приёмной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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#кино
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#концерт
#минкульттуризма мо
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В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»
21 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Комедию абсурда «Человек из Подольска» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова покажут 23 марта в Химкинском драматическом театре «Наш дом».

«Вниманию зрителей представят комедию абсурда о том, как внезапное задержание полицейскими молодого журналиста и музыканта открывает простые привычные вещи с новой неожиданной стороны. Эта постановка стала визитной карточкой театра. Спектакль был представлен на Международном фестивале «Премия Джигарханяна», где завоевал главный приз фестиваля и награды «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль» и «Специальный приз жюри», — отметили в министерстве.

Билеты можно приобрести на сайте театра. Начало спектакля в 19:00

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1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника
20 марта 2024, 13:28

Фото: istockphoto / yacobchuk

Стартует второй Всероссийский конкурс юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать работы на участие в конкурсе можно до ​25 апреля 2024 года.

«С 26 апреля по 15 мая пройдет онлайн-голосование, по итогам которого будут отобраны 90 полуфиналистов — по 30 в каждой возрастной группе. Их работы оценит экспертное жюри. 30 финалистов в период с 22 по 28 мая представят краткое эссе о том, почему это место выбрано для рисунка, почему о путешествии именно сюда мечтает участник. Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что главным призом в каждой номинации станет поездка в регион, который дети ​представляли в своей работе на конкурсе.

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