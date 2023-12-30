Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк получила орден Британской империи

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton
Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в «Игре Престолов», была награждена званием кавалера ордена Британской империи за благотворительную деятельность, помогающую пациентам с повреждениями головного мозга, сообщает газета Daily Mail.
«37-летняя актриса вместе с матерью, Дженнифер, создала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям, проходящим реабилитацию после повреждений головного мозга... За свою преданность благотворительной работе обе получили звание кавалера ордена Британской империи», — сообщает издание.Эмилия Кларк сама дважды перенесла внутримозговое кровоизлияние, однажды едва не впала в кому. Ее личный опыт стал толчком к созданию организации, помогающей людям восстановиться после повреждений мозга и инсультов.
Читайте также:
Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»
Диетолог Журавлева рекомендовала заменить холодец индейкой в Новый год
Артем Кузьмин