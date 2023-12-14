Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей

Председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.