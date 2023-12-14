Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей

Фото: пресс-служба Минкульта МО
«С потрясающей программой для жителей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили звёзды российского фигурного катания, чемпионы мира, призёры и победители Олимпийских игр разных лет Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин», – говорится в сообщении.Одиночные номера чередовались с парными, а также с массовыми выступлениями с акробатическими элементами.
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