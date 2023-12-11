Илья Авербух рассказал о возвращении шоу «Ледниковый период»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Продюсер шоу «Ледниковый период» хореограф Илья Авербух в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о возвращении программы в эфир Первого канала.
Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В нём принимают участие актёры, певцы, блогеры и знаменитости из других сфер, которые исполняют номера в паре с профессиональными фигуристами.
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