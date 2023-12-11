Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» в выходные посмотрели 11 тыс подмосковных зрителей

Бесплатные показы спектаклей на льду проекта «Зима в Подмосковье» за прошедшие выходные посетили 11 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого организованы представления.