Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» в выходные посмотрели 11 тыс подмосковных зрителей

Фото: Минкульт МО
Бесплатные показы спектаклей на льду проекта «Зима в Подмосковье» за прошедшие выходные посетили 11 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого организованы представления.
Свои номера для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска показали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, другие звёзды фигурного катания.
Представления на льду «Чемпионы» Ильи Авербуха прошли 9 декабря в городском округе Чехов. Там зрителями стали 2,5 тыс жителей. В городском округе Подольск представление посмотрели 3,5 тыс человек, в городском округе Домодедово – 2 тыс зрителей. 10 декабря в городском округе Красногорск ледовый спектакль посетили 2 тыс человек, в Одинцовском городском округе – 1 тыс.
Актуальное расписании спектаклей можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
Читайте также:
В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье
Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в коньках
«Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Хотя до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд предновогоднего настроения и радости», – отметил Ягудин.
Актуальное расписании спектаклей можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
Читайте также:
В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье
Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в коньках
Лора Луганская