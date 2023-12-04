За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Ледовые представления на открытом воздухе под руководством наших чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки вот уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями «Зимы в Подмосковье». <…>В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях», – поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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