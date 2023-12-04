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Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов

04 декабря 2023, 17:25
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил с 1 по 3 декабря в Тверской области.

По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.


«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном.

Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.

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Для бойцов СВО появился сборник стихов
06 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto.com/morgan23

Издание «Петербургский дневник» совместно с поэтами Александром Пелевиным, Анной Долгаревой и фондом «Смертельная русская речь» подготовили и выпустили сборник стихотворений для бойцов специальной военной операции на Украине.
Тираж сборника составил 2 тыс. экземпляров. Отмечается, что в него вошли произведения таких поэтов, как Анна Долгарева, Дмитрий Артис, Дмитрий Филиппов, Александр Пелевин, Игорь Никольский, Мария Ватутина, Дмитрий Молдавский, Игорь Караулов, Егор Сергеев и Влад Маленко, а продюсером здесь выступил журналист Артур Ходырев.

«Сейчас к печати и доставке бойцам готовится очередной тираж. Мы хорошо понимаем, что в боевых условиях газета является порой единственным способом получать информацию о жизни своего родного города. Поэтому, когда к нам обратились авторы сборника, которые сами поддерживают наших бойцов с идеей издать сборник поэзии, который всегда может быть под рукой и помочь морально в сложную минуту, мы с готовностью включились в эту работу», – прокомментировал главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

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Актёр Рожков назвал сериал «Слово пацана» плохим кино
06 декабря 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь», назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» плохим кино про нехороших людей.
«Казанский феномен, о котором ведётся речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время», — объяснил в беседе с NEWS.ru свою позицию Рожков.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#кино
#сериал
#актёр
#мнение
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Смолов назвал сериал «Слово пацана» классным
06 декабря 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Форвард «Динамо» Федор Смолов заявил, что смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и назвал его правдоподобным и классным.
«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, а все серии выпустят. Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, которая стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Смолов.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#сериал
#спортсмены
#мнение
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Премьера спектакля «Жили-были Пёс и Волк» состоится в Московском Губернском театре
06 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский Губернский театр представляет премьеру спектакля для семейного просмотра «Жили-были Пёс и Волк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановку покажут 9 и 10 декабря на малой сцене Московского Губернского театра. Спектакль сделан по мотивам сказки «Серко».

Зрителям расскажут об история старого Пса, изгнанного хозяевами.С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь.

«Нам хотелось поговорить с большим и маленьким зрителем о том, что каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. О том, как больно терять эту любовь и как непросто обрести ее вновь. И еще о том, что нет ничего хуже равнодушия. Можно любить, ссориться и мириться — в этом есть страсть и чувства. А в равнодушии нет ничего, только пустота и одиночество», – отметила режиссер Аделина Сапаева.

Стоит отметит, что подробнее о билетах и спектакле желающие могут узнать на официальном сайте  Московского Губернского театра.

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#московский губернский театр
#подмосковье
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В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
06 декабря 2023, 14:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» Московской областной филармонии пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 9 декабря в красногорском ДК «Подмосковье».

Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей. 

 Кроме этого, зрители смогут услышать арии и дуэты из оперетт двух других крупнейших композиторов — Имре Кальмана и Франца Легара. Исполнят произведения симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», дирижер Иван Никифорчин, солисты — Елена Терентьева (сопрано), Иван Викулов (баритон), Концертный хор детской хоровой школы «Алые паруса» и заслуженный работник культуры РФ Елена Володина.

Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.

Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».

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#подмосковье
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#зрители
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#мероприятия
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#красногорск
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В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу
05 декабря 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

В период Дней Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря пройдёт в масштабное шоу.
Так, мультимедийное шоу будет посвящено 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».

«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.

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#фестиваль
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#шоу
#санкт-петербург
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В Балашихе работает выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох»
05 декабря 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно посетить в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.


Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы. 

Стоит отметить, что  посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея. 

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#выставка
#балашиха
#вещи
#документы
#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»
05 декабря 2023, 11:46

Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.

Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.

Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.

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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала
05 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.

Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.

«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.

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#россия
#запрет
#сценарий
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