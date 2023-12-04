Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.
«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном.
Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.
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