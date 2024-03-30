Мединский заявил о готовности новых учеников по истории для средней школы

Фото: сайт Кремля
Учебники истории для 5-9 классов готовы, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский агентству ТАСС.
Мединский пояснил, что новые учебники были подготовлены ректором МГИМО Анатолием Туркуновым и самим Мединским на основе существующих учебников.
По его словам, сейчас учебники проходят вторую серию рецензирования и будут опубликованы в конце этого года. Мединский пообещал, что это будет «лучший учебник за последние 30 лет», но допустил, что после публикации он может быть пересмотрен.
Ранее Мединский предложил обществу «Знание» перенести информацию с «Википедии» в российский аналог.
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«Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было», – сказал он.
Ранее Мединский предложил обществу «Знание» перенести информацию с «Википедии» в российский аналог.
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Александр Климов