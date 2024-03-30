Мать террориста из «Крокуса» принесла извинения перед родными жертв

Фото: iStock/pedrosala
Мать террориста Шамсидина Фаридуни*, предполагаемого исполнителя нападения на «Крокус Сити Холл», извинилась перед семьями погибших. Ее обращение было передано видеоагентством Ruptly.
«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы», – сказала женщина.
Она также обратилась к своему сыну и попросила его рассказать, кто «подтолкнул» его к этому преступлению.
«Cыночек (...) Зачем ты это сделал? Для чего? Для кого?», – спросила женщина.
Ранее Муассар Заргарова, мать Шамсидина Фаридуни*, рассказала о его судимости за развратные действия в школьные годы.
Читайте также:
В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке
«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года
Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов