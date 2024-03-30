В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке

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В Ростовской области мужчина напал на двух школьниц, которые слушали украинскую песню, передает издание «RostovGazeta».
Инцидент произошел в городе Батайск. Школьницы были одни на улице, когда к ним подошел мужчина и начал угрожать. Россиянина разозлило, что дети слушали песню на украинском языке. Когда школьницы попытались убежать, он погнался за ними.
Девочки побежали к подруге, и тут вмешалась их мама.
Она добавила, что школьницы не знали, что песня украинская.
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Девочки побежали к подруге, и тут вмешалась их мама.
«Детям 9 и 10 лет! Включили музыку, которая вам не понравилась, и стали экстремистами!» – возмутилась она, пытаясь вразумить мужчину.
Она добавила, что школьницы не знали, что песня украинская.
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Александр Климов