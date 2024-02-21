МИД РФ: Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия Пушкину в Каракасе

Фото: официальный Telegram-канал МИД РФ
«Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен», – прокомментировала событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Аналогичный формат предусмотрен и в Каракасе. В программе Лаврова значатся встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина.
После завершения переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро Лавров отправится в Бразилию, где в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД G20.
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