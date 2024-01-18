Лавров перечислил страны, которые относятся к близкому окружению России

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил страны, которые входят в близкое окружение России, в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.
«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров.
Глава МИД РФ также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало более надёжным и продвинутым, чем прежде.
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Евгения Парфентьева