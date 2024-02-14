Фото: сайт Кремля
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Кубу с официальным визитом 19 февраля. Об этом проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках брифинга.
Захарова анонсировала встречи Лаврова с президентом и министром иностранных дел Кубы. Планируется обсуждение актуальных вопросов по двустороннему сотрудничеству, а также обсуждение глобальной региональной повестки.
Она также добавила, что на встрече обсудят и увеличение связей в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической и других областях.
14 февраля Лавров заявил, что если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.
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«В центре внимания на переговорах будут ключевые аспекты дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства на основе последовательного углубления политического диалога», - уточнила Захарова.
14 февраля Лавров заявил, что если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.
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Элина Позднякова