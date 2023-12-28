Микки Маус станет общественным достоянием

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Персонаж мультфильмов Disney Микки Маус станет частью общественного достояния с 1 января 2024 года, сообщил журнал Times.
Образ Микки Мауса станет доступным для бесплатного использования режиссерами, сценаристами и художниками по всему миру. Речь идет об оригинальной, черно-белой версии персонажа, впервые представленной в немом короткометражном фильме «Пароходик Вилли» в 1928 году.
Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся в течение жизни Микки Мауса под влиянием Disney и даже получил прозвище «Закон о защите Микки Мауса», правообладание могло сохраняться на протяжении 95 лет, и этот срок скоро истекает.
Директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс назвала это «важным событием». В беседе с Variety она отметила, что всё сообщество, занимающееся авторскими правами, долго ждало этого момента.
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Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся в течение жизни Микки Мауса под влиянием Disney и даже получил прозвище «Закон о защите Микки Мауса», правообладание могло сохраняться на протяжении 95 лет, и этот срок скоро истекает.
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Артем Кузьмин