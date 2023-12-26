Доходы пиратских сервисов видео, музыки и книг в России заметно выросли

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Выручка пиратских сервисов музыки, книг и видео за два года после ухода с российского рынка западных правообладателей выросла более чем на 70%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование InterMedia.
Отмечается, что в 2021 году выручка пиратских сервисов составляла семь миллиардов рублей, а к концу этого года её показатель возрос до 12 миллионов рублей. Таким образом, рост составил 71,4%.
При этом доходы легальных сервисов аудио-, видео- и книжных сервисов в России не растёт. Так, в прошлом году наблюдалось падение показателей на 13%. В этом году прирост составил всего 3%.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал обеспечить полное финансирование производства и проката мультфильмов для детей. Для этого необходимо внесение поправок в законодательство.
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При этом доходы легальных сервисов аудио-, видео- и книжных сервисов в России не растёт. Так, в прошлом году наблюдалось падение показателей на 13%. В этом году прирост составил всего 3%.
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Анастасия Чинкова