На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова

Фото: сайт г. о. Подольск
В Подольске во дворце культуры «Октябрь» прошёл XXIV Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль был посвящён творчеству народного артиста России Геннадия Гладкова. Советский и российский композитор написал музыку к кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. В его репертуаре – более 140 песен к картинам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Формула любви», «Убить дракона», «Человек с бульвара Капуцинов», мультфильмам «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и многим другим.
Фото: сайт г. о. Подольск
Фото: сайт г. о. Подольск
Первый фестиваль «Музыка души» состоялся в 2000 году в рамках акции «С музыкой России – в XXI век». Она была объявлена Союзом композиторов России по случаю 100-летия Исаака Дунаевского. Фестивали были посвящены творчеству советских композиторов-песенников Дунаевского, Соловьёва-Седого, Блантера, Таривердиева, Пахмутовой, Петрова, Мовсесяна, Тухманова, Шаинского, Фельцмана, Зацепину, Фрадкина, Мартынова, Птичкина, Бабаджаняна, Хренникова, Крылатова, Мокроусова.
Фото: сайт г. о. Подольск
На каждом фестивале присутствовали родственники композиторов. Гостями были Василий Соловьёв-Седой, Вера Таривердиева, вдова и сестра Андрея Петрова, Тихон Хренников-младший и другие.
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Написал музыку более чем к 110 картинам. Скончался 16 октября 2023 года в Москве на 89-м году жизни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Фото: сайт г. о. Подольск
«Для гала-концерта отобрали 30 номеров. Их представили солисты, хоры и ансамбли из Серпухова, Чехова, Видного, Домодедова, Балашихи, Орехово-Зуева, Воскресенска, Подольска, Москвы и Нижнего Новгорода. В исполнении артистов разных возрастов звучали знакомые и любимые с детства песни прославленного композитора», – рассказали в министерстве.Фестиваль проходит каждый год при поддержке Союза композиторов России, Министерства культуры и туризма Подмосковья, региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации городского округа Подольск.
Фото: сайт г. о. Подольск
Первый фестиваль «Музыка души» состоялся в 2000 году в рамках акции «С музыкой России – в XXI век». Она была объявлена Союзом композиторов России по случаю 100-летия Исаака Дунаевского. Фестивали были посвящены творчеству советских композиторов-песенников Дунаевского, Соловьёва-Седого, Блантера, Таривердиева, Пахмутовой, Петрова, Мовсесяна, Тухманова, Шаинского, Фельцмана, Зацепину, Фрадкина, Мартынова, Птичкина, Бабаджаняна, Хренникова, Крылатова, Мокроусова.
Фото: сайт г. о. Подольск
На каждом фестивале присутствовали родственники композиторов. Гостями были Василий Соловьёв-Седой, Вера Таривердиева, вдова и сестра Андрея Петрова, Тихон Хренников-младший и другие.
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Написал музыку более чем к 110 картинам. Скончался 16 октября 2023 года в Москве на 89-м году жизни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская