Команда из Жуковского вошла в дивизион профи Московской юниор-лиги КВН

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Команда КВН «Футурина» из молодёжного центра «Дружба» в подмосковном Жуковском приняла участие в фестивале в рамках чемпионата «КВН Первых. Москва-2025» и по итогам выступления получила путёвку в сезон Московской юниор-лиги, в дивизион профи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль проводился 16 октября в столичном Дворце творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара. В мероприятии приняли участие около 40 команд из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Команда «Футурина» выступала в блоке короткого формата, а также ф финале фестиваля», — отмечается в сообщении.Игры четвертьфинала Московской юниор-лиги КВН состоятся уже в конце ноябре. Отмечается, что в дивизионе профи принимают участие, в том числе, весьма опытные команды, играющие уже не первый год.
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