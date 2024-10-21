Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства

Конкурс по поддержке театрального искусства (фото: министерство культуры и туризма Московской области)
Творческая группа под руководством заслуженного артиста Российской Федерации и художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства, организованного Министерством культуры РФ при поддержке Российского фонда культуры, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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