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На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов

29 октября 2024, 19:10
Фото: пресс-служба организаторов форума

Фото: пресс-служба организаторов форума

8 ноября пройдёт первый Российский ежегодный форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», сообщили в пресс-службе организаторов. Он станет платформой для обсуждения роли народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.
На мероприятие приглашены советник президента России Елена Ямпольская, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители бизнеса и науки.

На форуме будет открыта выставка произведений народных художественных промыслов. Посетители увидят более 200 редких предметов, созданных высокопрофессиональными художниками. Экспонаты побывали во многих странах и получили высокие оценки экспертов. Это иконы, вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство, детские игрушки царской семьи и печатные издания.



Необычным событием станет демонстрация уникальной одежды от художников Высшей школы народных искусств. Каждое из 80 представленных произведений требует более года ручного труда. Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках.
Фото: пресс-служба организаторов форума

Академия готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять великолепие художественного наследия страны во всем мире. Первая миссия нашей академии – подготовка художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представлять традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных Искусств Валентина Максимович.
Информацию о Российском ежегодном форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» можно найти на площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

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#форум
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#московская область
#искусство
#культура
В парке Каширы отпразднуют День народного единства
29 октября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Городском парке Каширы 4 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это прекрасная возможность отдохнуть в праздничные выходные, организовать интересный досуг для себя и своих близких. Для жителей округа подготовлена обширная программа – тематическая фотозона, спортивные игры, мастер-класс и онлайн-викторина. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт «Многоголосье Родины». Желающие смогут попить чая из самовара», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Афишу этого и других мероприятий, проводимых в муниципалитете, можно найти в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» и телеграм-канале парка.

Из-за плохой погоды возможна отмена мероприятий.

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#подмосковье
#московская область
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#праздник
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Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»
29 октября 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Татариновском Доме культуры городского округа Ступино прошёл открытый фестиваль-конкурс самодеятельного вокального творчества «Когда поёт душа народа», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Цель мероприятия — поддержка и развитие самодеятельного исполнительского творчества в сфере вокального искусства, повышение квалификации участников фестиваля, руководителей, преподавателей и концертмейстеров, обмен опытом и укрепление профессиональных и дружеских связей, сохранение культурного наследия и поддержка творческих инициатив, а также популяризация народного творчества и искусства.

На фестивале собрались разные вокальные коллективы из разных городов Московской области. От городского округа Кашира участвовал вокальный ансамбль «Журавушка», состоящий из детей войны, который представляет культурно-досуговый центр «Родина» (руководитель Марина Николаевна Гвоздякова).

По итогам конкурса ансамбль «Журавушка» занял первое место и получил почётное звание победителя.

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#кашира
#мероприятия
#подмосковье
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#творчество
#вокал
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В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
28 октября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке Котельников прошёл осенний праздник – День тыквы и яблок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Они также смогли принять участие в конкурсах и создать поделки своими руками. Впервые в лесопарке провели конкурс по украшению деревьев шарфами «Доставай шарфы!» Также в честь праздника прошли старты Всероссийского проекта «5 вёрст» «Тыквобежка», – говорится в сообщении.
Одним из ярких моментов праздника стал конкурс варенья из тыквы и яблок. Участники представили свои творения, а гости наслаждались кулинарным творчеством. Самые запоминающиеся работы были отмечены дипломами.

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#котельники
#парк
#праздник
#подмосковье
#московская область
#тыква
#яблоки
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Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо
28 октября 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» организовал экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Хранитель музея Евгений Иванович Козинов познакомит экскурсантов с почти вековой историей депо, вкладом железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, работой профессионалов. Десятки машинистов Ожерельевского депо обеспечивают бесперебойное движение составов на Московской железной дороге. Они доставляют тысячи тонн грузов и перевозят пассажиров. И именно они везут отдыхающих в отпуск на Чёрное море», – говорится в сообщении.
Экскурсия пройдёт в Кашире 31 октября, начало – в полдень. Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях сообщества «Свидание с Каширой». Участие бесплатное, количество мест ограничено.

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#кашира
#экскурсия
#железная дорога
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#подмосковье
#московская область
#культура
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В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым
28 октября 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Каширском краеведческом музее прошёл мастер-класс, организованный известным художником Евгением Максимовым, уроженцем Каширы. Народный художник России и академик Российской академии художеств поделился своими знаниями о композиции в живописи, используя примеры своих работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Евгений Николаевич проводит такие мастер-классы в музее с 2012 года, и это уже тринадцатое мероприятие подобного рода. В этом году темой творческой встречи стала «Композиция в живописи».

Участниками мероприятия — молодые художники из Каширы, любители изобразительного искусства и преподаватели и поклонники творчества художника.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Все присутствующие получили ценную информацию и запомнили рекомендации Евгения Николаевича. Рассказ о времени, проведённом художником в Кашире, никого не оставил равнодушным.

Завершился мастер-класс диалогом в формате вопросов и ответов и благодарностью за проведённое мероприятие.

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#художники
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#творчество
#кашира
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Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи
Михалков заявил об обмане Западом двух поколений молодежи на Украине
28 октября 2024, 00:34

Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России. Высказывания Михалкова цитирует РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков заявил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая об установлении между странами прекрасных отношений. Но в то же время американцы и британцы ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», – отметил он.

Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

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#дети
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В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
25 октября 2024, 21:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Во Дворце культуры Жуковского 28 октября открывается Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области в возрасте от 9 до 18 лет.
«На конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и четырёх возрастных группах. Тема года – «Семейные традиции». Среди участников – представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.

Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.

Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.

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#подмосковье
#культура
#искусство
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В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»
25 октября 2024, 19:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее организуют праздничную программу «Ночь искусств в музее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 3 и 4 ноября во всех регионах России.
В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
«В рамках акции в Кашире 3 ноября жителей и гостей округа ждут: мастер-классы; лекция с элементами театрализации «Аромат советской эпохи»; концерт заслуженной артистки Молдовы Светланы Мареевой, показ фильма «Осенние свадьбы», – рассказали в администрации.
Начало акции – в 14.00. Вход в музей и участие во всех мероприятиях, кроме мастер-классов, будут бесплатными.

На мастер-классы в день акции действует Единый билет. Условия участия можно найти на сайте музея.

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Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Молодые активисты провели в Кашире субботник
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#мастер-класс
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#московская область
#акция
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Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
25 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Артисты из Каширы стали дипломантами XXXI ежегодного Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка-2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году фестиваль был посвящён юбилеям великих российских литераторов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылов, Ахматовой и Зощенко.
«Отборочный тур стартовал 1 апреля. В нём участвовали более 18 тыс. артистов любительских театральных коллективов России. В их числе был и коллектив «Фантазия» Дома культуры имени Ленина городского округа Кашира. Руководитель коллектива Валерия Иванова отправила на конкурс видео спектакля «Граф Нулин», – говорится в сообщении.
По решению жюри «Фантазия» вошла в число 27 участников, которые стали дипломантами фестиваля.

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