На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов

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8 ноября пройдёт первый Российский ежегодный форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», сообщили в пресс-службе организаторов. Он станет платформой для обсуждения роли народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.