На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов

Фото: пресс-служба организаторов форума
8 ноября пройдёт первый Российский ежегодный форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», сообщили в пресс-службе организаторов. Он станет платформой для обсуждения роли народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.
На мероприятие приглашены советник президента России Елена Ямпольская, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители бизнеса и науки.
На форуме будет открыта выставка произведений народных художественных промыслов. Посетители увидят более 200 редких предметов, созданных высокопрофессиональными художниками. Экспонаты побывали во многих странах и получили высокие оценки экспертов. Это иконы, вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство, детские игрушки царской семьи и печатные издания.
Необычным событием станет демонстрация уникальной одежды от художников Высшей школы народных искусств. Каждое из 80 представленных произведений требует более года ручного труда. Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках.
Фото: пресс-служба организаторов форума
Академия готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме.
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На форуме будет открыта выставка произведений народных художественных промыслов. Посетители увидят более 200 редких предметов, созданных высокопрофессиональными художниками. Экспонаты побывали во многих странах и получили высокие оценки экспертов. Это иконы, вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство, детские игрушки царской семьи и печатные издания.
Необычным событием станет демонстрация уникальной одежды от художников Высшей школы народных искусств. Каждое из 80 представленных произведений требует более года ручного труда. Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках.
Фото: пресс-служба организаторов форума
Академия готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять великолепие художественного наследия страны во всем мире. Первая миссия нашей академии – подготовка художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представлять традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных Искусств Валентина Максимович.Информацию о Российском ежегодном форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» можно найти на площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».
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Лора Луганская