В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В Кузьминском лесопарке Котельников прошёл осенний праздник – День тыквы и яблок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Они также смогли принять участие в конкурсах и создать поделки своими руками. Впервые в лесопарке провели конкурс по украшению деревьев шарфами «Доставай шарфы!» Также в честь праздника прошли старты Всероссийского проекта «5 вёрст» «Тыквобежка», – говорится в сообщении.Одним из ярких моментов праздника стал конкурс варенья из тыквы и яблок. Участники представили свои творения, а гости наслаждались кулинарным творчеством. Самые запоминающиеся работы были отмечены дипломами.
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Лора Луганская