Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок

В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок

28 октября 2024, 18:55
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке Котельников прошёл осенний праздник – День тыквы и яблок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.


«Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Они также смогли принять участие в конкурсах и создать поделки своими руками. Впервые в лесопарке провели конкурс по украшению деревьев шарфами «Доставай шарфы!» Также в честь праздника прошли старты Всероссийского проекта «5 вёрст» «Тыквобежка», – говорится в сообщении.
Одним из ярких моментов праздника стал конкурс варенья из тыквы и яблок. Участники представили свои творения, а гости наслаждались кулинарным творчеством. Самые запоминающиеся работы были отмечены дипломами.

Читайте также:

Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо

В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым

В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
#котельники
#парк
#праздник
#подмосковье
#московская область
#тыква
#яблоки
Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо
28 октября 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» организовал экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Хранитель музея Евгений Иванович Козинов познакомит экскурсантов с почти вековой историей депо, вкладом железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, работой профессионалов. Десятки машинистов Ожерельевского депо обеспечивают бесперебойное движение составов на Московской железной дороге. Они доставляют тысячи тонн грузов и перевозят пассажиров. И именно они везут отдыхающих в отпуск на Чёрное море», – говорится в сообщении.
Экскурсия пройдёт в Кашире 31 октября, начало – в полдень. Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях сообщества «Свидание с Каширой». Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Читайте также:

В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым

Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
#кашира
#экскурсия
#железная дорога
#депо
#подмосковье
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым
28 октября 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Каширском краеведческом музее прошёл мастер-класс, организованный известным художником Евгением Максимовым, уроженцем Каширы. Народный художник России и академик Российской академии художеств поделился своими знаниями о композиции в живописи, используя примеры своих работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Евгений Николаевич проводит такие мастер-классы в музее с 2012 года, и это уже тринадцатое мероприятие подобного рода. В этом году темой творческой встречи стала «Композиция в живописи».

Участниками мероприятия — молодые художники из Каширы, любители изобразительного искусства и преподаватели и поклонники творчества художника.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Все присутствующие получили ценную информацию и запомнили рекомендации Евгения Николаевича. Рассказ о времени, проведённом художником в Кашире, никого не оставил равнодушным.

Завершился мастер-класс диалогом в формате вопросов и ответов и благодарностью за проведённое мероприятие.

Читайте также:

Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности
#художники
#мероприятия
#мастер-класс
#творчество
#кашира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи
Михалков заявил об обмане Западом двух поколений молодежи на Украине
28 октября 2024, 00:34

Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России. Высказывания Михалкова цитирует РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков заявил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая об установлении между странами прекрасных отношений. Но в то же время американцы и британцы ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», – отметил он.

Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

Читайте также:

Прилепин, Хабенский, Михалков: Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*

Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах
#россия
#сербия
#украина
#сша
#великобритания
#молодёжь
#школы
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
25 октября 2024, 21:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Во Дворце культуры Жуковского 28 октября открывается Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области в возрасте от 9 до 18 лет.
«На конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и четырёх возрастных группах. Тема года – «Семейные традиции». Среди участников – представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.

Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.

Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.

Читайте также:

С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района

В Жуковском утвердили треть нового состава Общественной палаты

Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке
#жуковский
#выставка
#конкурс
#дети
#дом культуры
#подмосковье
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»
25 октября 2024, 19:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее организуют праздничную программу «Ночь искусств в музее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 3 и 4 ноября во всех регионах России.
В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
«В рамках акции в Кашире 3 ноября жителей и гостей округа ждут: мастер-классы; лекция с элементами театрализации «Аромат советской эпохи»; концерт заслуженной артистки Молдовы Светланы Мареевой, показ фильма «Осенние свадьбы», – рассказали в администрации.
Начало акции – в 14.00. Вход в музей и участие во всех мероприятиях, кроме мастер-классов, будут бесплатными.

На мастер-классы в день акции действует Единый билет. Условия участия можно найти на сайте музея.

Читайте также:

Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Молодые активисты провели в Кашире субботник
#кашира
#искусство
#культура
#ночь в музее
#концерт
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
25 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Артисты из Каширы стали дипломантами XXXI ежегодного Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка-2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году фестиваль был посвящён юбилеям великих российских литераторов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылов, Ахматовой и Зощенко.
«Отборочный тур стартовал 1 апреля. В нём участвовали более 18 тыс. артистов любительских театральных коллективов России. В их числе был и коллектив «Фантазия» Дома культуры имени Ленина городского округа Кашира. Руководитель коллектива Валерия Иванова отправила на конкурс видео спектакля «Граф Нулин», – говорится в сообщении.
По решению жюри «Фантазия» вошла в число 27 участников, которые стали дипломантами фестиваля.

Читайте также:

Молодые активисты провели в Кашире субботник

Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
#кашира
#культура
#искусственный интеллект
#искусство
#театр
#конкурс
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений
24 октября 2024, 21:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

29 октября в Доме культуры им. Ленина для каширян выступят студенты Института современного искусства мастерской народного артиста России Алексея Шейнина. Они покажут комедийную постановку «Рецепт дружной семьи», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Это лёгкая и душевая комедия положений. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается для героя многолюдной вечеринкой. Персонажи этой истории существуют на грани фола. Каждый миг может стать для них концом счастливой и беззаботной жизни. Комедией поднимет настроение и оставит приятное послевкусие на последующие дни», – говорится в сообщении.
Начало спектакля – в 18 часов.

Институт современного искусства – негосударственный вуз с 32-летней историей. Бессменный ректор вуза – Ирина Сухолет, учредитель вуза, профессор. почётный работник профессионального образования, член Союза писателей России.

Читайте также:

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря

Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники

Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
#кашира
#спектакль
#театр
#культура
#искусство
#студенты
#подмосковье
#московская область
#дом культуры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники
24 октября 2024, 20:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Волонтёры и члены семей участников спецоперации из Ступина и Каширы побывали с экскурсией на тульской фабрике «Пряники Поляковой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Участники экскурсии погрузились в историю русского пряника, узнали о производстве этого лакомства. Им рассказали, как готовили пряники в старину, какие ингредиенты использовали и какие секреты передавали из поколения в поколение. Особое впечатление на гостей произвела экспозиция старинных инструментов, рецептов и фотографий, связанных с производством тульских пряников», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Одним из ярких моментов стал мастер-класс по изготовлению пряников по старинным рецептам. Каждый мог попробовать себя в роли настоящего пряничника и создать традиционное лакомство.

Экскурсия завершилась чаепитием из самовара.

Читайте также:

Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете



#кашира
#сво
#спецоперация
#экскурсия
#семьи
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России»
24 октября 2024, 18:45

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России», которую учредил журнал «Сноб». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, Подмосковье претендует на победу в номинациях «Место действия» и «Искусство создавать».

В первую номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который прошел в Больших Вязёмах. Во вторую — выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила в Серпуховском историко-художественном музее.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что они были приятно удивлены и тронуты тем, что в лонг-лист выбрали их проект.

«Следующий этап будет народный — голосование. И потом будут подведены итоги. В премию «Сделано в России» вошло 16 проектов, среди них региональных проектов не очень много. Много проектов частных музеев, потому что они всегда показывают очень интересные и яркие выставочные события. Их внимание к регионам очень приятно. Поддержка от нашего Министерства культуры, правительств и области дает вот такие плоды, что даже независимые эксперты, которые отсматривали всю Россию, выбрали наш проект», — поделилась эмоциями директор Серпуховского историко-художественного музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На выставке «Маковские. Константин и Владимир» были представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части. В главном зале был образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — рассказывали в министерстве.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках выставки все гости могли посетить лекции, мастер-классы и различного рода беседы.

Ежегодная премия «Сделано в России», учрежденная журналом «Сноб», помогает отметить проекты, расширяющие представление о стране и ее жителях. Обязательное условие: проект должен быть создан россиянином и быть воплощенным в России. Заявки принимались до 18 октября. Сейчас идет голосование экспертных советов за шорт-лист.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора

«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье

В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»
#подмосковье
#фестиваль
#искусство
#выставка
#премия
#проект
#голосование
#фото
#итоги
#эксперты
#поэт
#проекты
#поддержка
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников