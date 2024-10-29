В парке Каширы отпразднуют День народного единства

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Городском парке Каширы 4 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это прекрасная возможность отдохнуть в праздничные выходные, организовать интересный досуг для себя и своих близких. Для жителей округа подготовлена обширная программа – тематическая фотозона, спортивные игры, мастер-класс и онлайн-викторина. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт «Многоголосье Родины». Желающие смогут попить чая из самовара», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Афишу этого и других мероприятий, проводимых в муниципалитете, можно найти в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» и телеграм-канале парка.
Из-за плохой погоды возможна отмена мероприятий.
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Лора Луганская