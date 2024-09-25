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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» собрали 6 тонн помощи Курску

25 сентября 2024, 17:21
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» передали 6 тонн помощи в детский специализированный центр «Ассоль» в Курске. Гуманитарную поездку совершили после сбора средств во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.


«На гала-концерте фонд собрал средства, которые затем были направлены на закупку помощи для курян. В составе груза – вещи, продукты, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое», – отметили в министерстве.
Так, жители городского округа Пушкинский собрали канцтовары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегация Луховиц передала одежду и продукты, Орехово-Зуева – канцелярию и рюкзаки, Реутова – питание.

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#минкульттуризма мо
В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»
25 сентября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Концерт «Хоровод традиций» состоялся в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки, для зрителей выступили ученики хореографического отделения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу вошли танцы народов Росси и других стран, впечатление от выступлений усилили яркие костюмы и этническая музыка. Свои номера представили три хореографических ансамбля школы искусств — «Росток», «Улыбка» и «Юность», — говорится в сообщении.
Участников концерта и их педагогов поблагодарила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов», — отметила она.
Кроме того, после концерта Инна Монастырская вручила руководительнице ансамбля «Росток» Надежде Казариной почётный знак «За труды и усердие» от администрации округа Химки.

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В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным

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В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
#химки
#концерт
#танцы
#искусство
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В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным
25 сентября 2024, 10:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта «Встреча с писателем» Губернская библиотека организует в подмосковных библиотеках серию мероприятий для читателей с участием поэта Евгения Чигрина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Евгений Михайлович Чигрин — один из самых известных современных поэтов, писателей и эссеистов, автор «Литературной газеты», член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, лауреат Горьковской литературной премии и многих других наград. Его книга «Болотный огонь» попала в шорт-лист национальной премии «Книга года — 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила диплом финалиста. Более 1200 книг российских авторов были номинированы на эту премию.

Стихи Евгения Михайловича публикуются во многих литературных журналах и альманахах и переведены на множество европейских и восточных языков, всего на 21 язык мира.

Чигрин участвовал во многих поэтических фестивалях в России и за рубежом. Мероприятия с участием поэта запланированы на 26 сентября в Городской библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, 2 октября в Центральной библиотеке Истры. Далее последуют встречи в Коломне и Губернской библиотеке в Королёве. (Возможны изменения.)

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В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы
24 сентября 2024, 16:17

Фото: Дарья Леонова

Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.
Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.

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21 сентября в Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории

В Мелихове около тысячи человек побывали на фестивале «День тыквы»
#сергиев посад
#фестиваль
#лошади
#культура
#ярмарка
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В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
24 сентября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.

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#московская область
#серпухов
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21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории
24 сентября 2024, 13:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие привлекло множество жителей города, которые ознакомились с ключевыми моментами истории Егорьевска, представленными в соответствии с разделами экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — участников любительских клубов и театральных коллективов — вышел на городские улицы.

Обновлённую экспозицию Егорьевского музея посетили более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В честь открытия на Музейной площади и улице Советской, рядом со зданием исторического отдела ЕИХМ, были организованы площадки, посвящённые различным этапам истории и развития Егорьевской земли, начиная с первых поселенцев племени Мещера и заканчивая современностью.

На площадке «Ворота в Мещеру» прошли мастер-класс «Раскопки», где все желающие могли попробовать себя в роли археологов, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков.

Площадка «Дмитрий Пожарский» была посвящена Смутному времени, а на мастер-классах по владению бердышами посетители узнали о начале ратного пути князя Дмитрия Пожарского на егорьевской земле.

Площадка, посвящённая Екатерине II и её правлению, предложила гостям викторину по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах основания музея рассказала площадка «Фабриканты», где посетители узнали о возникновении текстильных предприятий в Егорьевске и их основателях-фабрикантах, стоявших у истоков создания музея. Здесь же прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию необычных предметов.

Экспозиция «Никитская ярмарка» позволила посетителям окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомиться со старинными играми. Желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-куклака — игрушки, изображающей мужчину или мальчика.

Кроме того, гости праздника смогли почувствовать атмосферу времён СССР, побывав на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также в рамках мероприятия были проведены дегустации продукции местных производителей.

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В Мелихове около тысячи человек побывали на фестивале «День тыквы»
24 сентября 2024, 12:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, прошёл праздник «День тыквы», который посетили около 1000 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Участники посетили мастер-классы по валянию и декупажной живописи, музыкальные и гастрономические мероприятия. Посетители могли попробовать огурцы, засоленные в тыкве по рецепту семьи Чехова, научиться готовить тыквенное варенье и создавать сувениры из тыквы.

Кроме того, на празднике прошли два конкурса: на лучший осенний урожай и самый яркий и оригинальный наряд.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Он жил здесь семь лет, занимался писательством, садоводством и обустройством своего имения. Сегодня в музее хранится множество личных вещей Чехова и его семьи.

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В сентябре 2024 года стартует художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы»
24 сентября 2024, 11:27

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.
С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках фестиваля пройдет конкурс театральных постановок. В нём могут участвовать все российские театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны.

В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.

Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.

Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».

Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.

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В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
23 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Королёве торжественно открыли новую детскую музыкальную школу, рассчитанную на 600 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Жители Королёва помнят это образовательное учреждение до 2022 года. Это было бревенчатое здание 1936 года постройки. Школа получила вторую жизнь, оснащена современным оборудованием и готова принять 600 учеников от 5 до 17 лет. Для ребят открыто восемь направлений, в планах – открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Здесь есть всё для развития и воспитания больших музыкантов», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он напомнил, что с 2015 по 2024 годы в Московской области построено 12 зданий для детских музыкальных школ в Волоколамске, Воскресенске, Клину, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах. Эта работа будет продолжена.

Строительство новой школы продолжалось более трёх лет. Всё это занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновлённой школе обучаются 575 детей.

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«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты
23 сентября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Генеральный директор музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Журавлёва Анастасия в беседе с «Радио 1» сообщила, что «Мелиховская весна» — старейший фестиваль в России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Фестиваль проводится с 2000 года. Это ежегодный смотр лучших премьерных постановок по произведениям Чехова и не только. Театры приезжают со всей России и из-за рубежа. Этот год будет особенным, он очень урожайный на юбилейные даты: 25 лет фестивалю, 165 лет со дня рождения А.П.Чехова, 130 лет с написания легендарной пьесы «Чайка», которая была написана в Мелихове, 85 лет Мелиховскому музею. Все эти даты объединятся, и программа будет насыщенная. Она год из года становится все масштабнее, а фестиваль может принять большее количество зрителей и театров», — поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что театры обычно приезжают самые разные, и фестиваля нет иерархии, однако есть важное условие — профессионализм коллектива.

«Все театры должны быть профессиональные. Приезжают и большие драматические, национальные театры, могут быть театральные студии, но коллектив должен быть профессиональным. Жанры могут быть самим разными. География наша широка. За 24 прошедших года у нас было показано более 350 спектаклей из 25 стран и 96 городов России. Здесь широта от Сахалина до Калининграда», — рассказала директор музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль, по ее словам, длится 10 дней, и за это время зрители могут увидеть 20 спектаклей на трех разных площадках: две из них в Мелихове, а третья в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

«Есть люди, которые в течение 10 дней перемещаются среди площадок и смотрят все спектакли — такой вот ритуал. В следующем году мы сделаем специальный знак для нашего самого настойчивого зрителя, потому что были случаи, когда по продажам мы видели, что один человек купил билеты на абсолютно все спектакли», — подчеркнула Анастасия Журавлева.

Она также отметила, что с каждым годом фестиваль приятно удивляет и открывает какие-то новые талантливые коллективы.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Зачастую бывает так, что ты получаешь истинное удовольствие и гурманское наслаждение от спектаклей, от которых ты этого не ожидал. Если говорить о последнем фестивале, то все были приятно удивлены спектаклем из города Заречного. Зрители долго не отпускали артистов. Здесь же не могу не порадоваться замечательной премьере «Вишневый сад» нашего Мелиховского театра. Ежегодно какая-то пьеса становится титульной. В прошлом году это была именно «Вишневый сад» — мы ставили с японским режиссером и с артистами Мелиховского театра такую версию. Это был замечательный эксперимент, спектакль остался в репертуаре театра и идет по сей день с неизменным аншлагом. И таких экспериментов много», — сказала директор музея.

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