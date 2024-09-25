На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» собрали 6 тонн помощи Курску

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» передали 6 тонн помощи в детский специализированный центр «Ассоль» в Курске. Гуманитарную поездку совершили после сбора средств во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На гала-концерте фонд собрал средства, которые затем были направлены на закупку помощи для курян. В составе груза – вещи, продукты, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое», – отметили в министерстве.Так, жители городского округа Пушкинский собрали канцтовары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегация Луховиц передала одежду и продукты, Орехово-Зуева – канцелярию и рюкзаки, Реутова – питание.
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Лора Луганская