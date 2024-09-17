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Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте

17 сентября 2024, 13:13
Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

14 сентября коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павловского Посада принял участие в гале-концерте II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который прошёл в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Фестиваль подарил участникам множество ярких эмоций, впечатляющих моментов и глубоких переживаний. Танцоры коллектива вернулись с живыми воспоминаниями, новыми знаниями и насыщенным общением.

Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».



8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.

Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.

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#танцы
Фестиваль «Цветная капуста» в Московской области посетили свыше трех тысяч человек
17 сентября 2024, 12:16

Фото:

14 сентября в парке Мира в городском округе Мытищи прошёл фестиваль уличных артистов «Цветная капуста», который посетили более 3 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, Мексики и Беларуси представили свои таланты на фестивале. Открытие праздника состоялось с традиционного интерактивного шествия, где участники прошли колонной по парку. Гости праздника присоединились к шествию, добавив интересные атрибуты к своим образам.

Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей. В парке были представлены театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу и мастер-классы. Кроме того, на фестивале можно было насладиться музыкальными перфомансами, танцами и многим другим.

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В Коломне более 15 тысяч человек посетили XII яблочно-книжный фестиваль
17 сентября 2024, 11:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Коломне состоялся XII Международный яблочно-книжный фестиваль, который проходил в течение двух первых суббот сентября, 7 и 14 числа. Мероприятие посетили более 15 тысяч местных жителей и гостей города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главной темой этого года стало «Угощение садом», включающее в себя наслаждение плодами садов, изучение садового наследия вместе с историками и музейными работниками, а также размышления писателей о саде как месте для творчества и источнике вдохновения.

«Фестиваль соединяет разное — новую литературу и вкус кисло-сладкой антоновки, шум плодовых садов и узоры коломенских шёлковых тканей, искусство современных художников и исторические виды старого русского города. Для музейного кластера «Коломенский посад» это важное ежегодное событие, которое позволяет сконцентрировать вокруг Коломны усилия большой креативной команды. Это событие для нас — повод встретиться с влюблёнными в Коломну, представить не только музеи кластера, но и город в его многообразии», — рассказала креативный продюсер фестиваля, арт-директор музейного кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас.

О целях и задачах Фонда рассказала учредитель фонда, социальный предприниматель, креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.

«Мы создали Фонд друзей Коломны, чтобы направить созидательную энергию и фокус нашего внимания на сохранение исторической части Коломны и делать это вместе с людьми, которые живут здесь, вокруг нас. Мы хотим создать сообщество и объединить творцов, социальных и культурных предпринимателей и все вместе инициировать новые уникальные проекты, привлекая на них финансирование. Только через культуру сообщество способно почувствовать свою сопричастность к чему-то большому, ценному и значимому».

В этом году участники фестиваля имели уникальную возможность пообщаться с известными писателями, такими как Денис Драгунский, Саша Николаенко, Григорий Служитель и Марина Бородицкая, в рамках открытой литературной студии.

Музыкальная программа фестиваля включала выступления солистов «Студии новой музыки», ансамбля современного фолка «Невага» и перкуссионистов PercaRUS Group.

Театральные представления Театра.DOC, проекта «Играем книгу» и уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга предоставили зрителям возможность совместно поразмышлять над важными вопросами.

Гастрономическая составляющая фестиваля включала яблочные и другие деликатесы от местных производителей и фермеров. Во время городского обеда во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» можно было узнать истории старожилов Коломны, а музей-лаборатория «Шелковая фабрика» организовал выставку «Шелковый сад».

В рамках книжной части фестиваля более 40 издательств представили свои новинки.

«Фестиваль за 12 лет вырос в масштабное событие, получил несколько профессиональных наград. Например, только в этом году фестиваль стал победителем областного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Мы благодарны Российскому фонду культуры, который поддерживает нас уже пять лет. Также мы благодарны администрации городского округа Коломна, без которых этот праздник для жителей и гостей города не случился бы», — говорит директор фестиваля Дарья Салмина.

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#фестиваль
#музеи
#коломна
#подмосковье
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В Коломне открыли парк Мир, который в день открытия посетили свыше 20 тысяч человек
16 сентября 2024, 15:10

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

14 сентября в Коломне после завершения реконструкции вновь открылся парк Мира. В день открытия парк посетили 22 тысячи жителей и гостей города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Событие было приурочено ко Дню города. Для посетителей была подготовлена насыщенная праздничная программа. На территории парка работали тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и другими активностями. На главной сцене прошел фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!», в котором приняли участие творческие коллективы из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области.

Кроме того, в этот день в парке Мира прошли мероприятия XII Яблочно-книжного фестиваля, включая литературную игру «Кулинарные истории» и ботанический квест, организованный ландшафтным архитектором Дмитрием Ойнасом.

Музыкальная часть праздника включала концерт «Романтика романса», где звучали романсы под гитарное сопровождение, а также вечерние выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности Коломны и гостей из Москвы: Михаила Брагина и группы «Город 312».

Завершением программы стал запуск самого большого городского фонтана.

В течение всего дня в парке работал пункт сбора гуманитарной помощи. На площадке «Все для Победы» проводились мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Все желающие могли посетить выставку рисунков и написать письма поддержки российским военнослужащим.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#концерт
#город
#коломна
#мероприятия
#программа
#парк
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В Химках состоялась премьера спектакля «Русалочка»
16 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В театре «Наш Дом» в городском округе Химки состоялась премьера детского спектакля «Русалочка», который привлек более 500 зрителей — как местных жителей, так и гостей города. Постановка была реализована в рамках проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Зрители стали свидетелями непростой судьбы Русалочки, главной героини, которая ради любви к принцу пожертвовала своей морской сущностью и хвостом, обменяв их на человеческие ноги. Юные зрители погрузились в волшебный мир морских обитателей, благодаря ярким декорациям, тематическим костюмам и красочному гриму.

Спектакль основан на знаменитой сказке датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Его посмотрели как дети старше восьми лет, так и взрослые.

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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов

Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей
#химки
#культура
#спектакль
#премьера
#театр
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Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» завершился гала-концертом в Ивантеевке
16 сентября 2024, 12:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области завершился II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Заключительный этап мероприятия, гала-концерт, состоялся 14 сентября в ​Городском парке Ивантеевки и посетили его 15 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Наш молодой фестиваль „Город танцует в парках“ стал ещё популярнее, мы получили более 1000 заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Мы видели, как ребята танцоры и жители ждали фестиваль, встречи с Егором Дружининым, другими нашими популярными хореографами. Значит, будем продолжать. Тем более, что и количество парков благодаря программе Губернатора, в регионе растет. Новые и модернизированные парки с удобными сценами притягивают все больше посетителей и дают больше возможностей всем любителям танца проявить себя. Поэтому всех, кто не смог или не решился участвовать в этом году, не прошел отборочные туры, призываю не расстраиваться и желаю успехов в следующем, уже третьем сезоне фестиваля», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В фестивале принимали участие 39 команд и 37 городских округов. Первое место занял коллектив Marvel из Серпухова, который также был признан лучшим в Московской области в прошлом году. В награду им вручили сертификат на постановку танцевального номера от хореографа, участвовавшего в шоу «Танцы» на ТНТ.
«Огромную значимость имеет то, что мы приняли на своей площадке такой масштабный танцевальный фестиваль. Мы увидели прекрасную программу, перед нами выступили 40 коллективов. Дорогие ребята, вы, безусловно, все талантливые. Продолжайте развивать этот талант в себе», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.
Жюри конкурса, состоящее из звёздных членов, включало художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста России, хореографа, актёра, режиссёра и профессионального танцовщика Егора Дружинина, а также танцора, хореографа и режиссёра-постановщика Игоря Рудника.

«Все коллективы интересные. Когда мы отбираем лучший коллектив на площадке в конкретном городе, мы всегда оцениваем выступления относительно того, что происходит здесь и сейчас. Когда все они встречаются на одной сцене в рамках гала-концерта, мы уже видим определенные неточности в их номерах. У наших победителей достаточно простой подход, но при этом они очень хорошо отработали, у них небанальная хореография, они хорошо владеют стилем, что очень важно», — рассказал Егор Дружинин.
В концерте участвовали звёзды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталий Савченко, Брайан, София Милютина, Вика Михайлец, Ева Уварова, Галина Горбунова, Сергей STK и Софа. Гала-концерт украсило выступление музыкального хедлайнера — певицы MIA BOYKA, а также певцов Свята и ДжейАмми. Ведущими мероприятия стали актёры кино и телевидения Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

«Проект „Город танцует в парках“ уже второй год наглядно демонстрирует, как в Подмосковье стремительно развивается танцевальное сообщество. Это движение уже стало неотъемлемой частью Культурного кода региона. Для участников это уникальная возможность выразить себя на сцене перед членами жюри и тысячами зрителей в наших парках», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня. За это время его посетили 78 тысяч зрителей. В 30 концертах участвовали 297 команд из 55 городских округов Подмосковья.

Подробная информация о фестивале представлена на сайте городтанцует.рф и в официальной группе ВКонтакте.

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Алексей Чадов снимает фильм «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре
16 сентября 2024, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Продюсер, режиссёр и актёр Алексей Чадов проводит съёмки своего фильма «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре. Одной из ключевых локаций станет лагерь «Терра Ностра». С командой кинематографистов встретился глава округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура
«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации ещё поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — написал в своих социальных сетях Николай Прилуцкий.
Жители округа получают огромное удовольствие и новый опыт, снимаясь в фильме. Дети, побывавшие на съёмочной площадке, в восторге от актёра Леона Кемстача, исполняющего одну из главных ролей.

Фильм рассказывает о том, что человека от робота отличает способность чувствовать, любить, дружить и сопереживать. Именно вечные ценности помогут спасти мир.

Семейная комедия выйдет на экраны в 2025 году.

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#фильм
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В Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» прозвучит хит Эдуарда Хиля
13 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/alarico

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» (0+), вошедшего в культурную программу X Форума объединенных культур, прозвучит знаменитая песня «Крейсер «Аврора» народного артиста РСФСР прозвучит Эдуарда Хиля.
Как пишет «Петербургский дневник, это событие также приурочено к 90-летию со дня рождения артиста, которое отмечалось 4 сентября.

А завтра, 14 сентября, отмечается праздник в честь святого Симеона Столпника. Отмечается, что по традиции в этот день нельзя грустить и пребывать в негативе, выбрасывать остатки пищи в мусорное ведро, убираться в жилище и подметать полы, а также давать в долг соль и ехать в дальнюю дорогу. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день обычно начинались свадьбы и сватовства.

Ранее сообщалось, что в парке «Городской лес» Домодедово Московской области 14 сентября состоится ежегодная «Зелёная ДАРмарка».

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#санкт-петербург
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#артист
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Милонов призвал наделить все исторические символы РФ особым статусом
13 сентября 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что все исторические символы России нужно наделить особым охранным и культурным статусом.
Он отметил, что такая мера особенно актуальна в нынешних исторических реалиях.

«В текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой. К таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамёна Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи 1914 года, флаги и знамёна Советской Республики и СССР», — приводит RT текст обращения Милонова на имя главы Минкультуры России Ольги Любимовой.

До этого сообщалось, что около 50 волонтёров ко Дню города привели в порядок некрополь Лукутиных на территории Донского монастыря и надгробия деятелей культуры на Новодевичьем кладбище.

«Включение горожан в работу по сохранению объектов культурного наследия столицы – одна из ключевых задач департамента. С каждым годом численность волонтёрского корпуса Мосгорнаследия растёт. Неизменной популярностью пользуются добровольческие акции в преддверии Дня города», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Ранее глава городского округа Кашира Московской области Михаил Шувалов поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьёва за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.

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#россия
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Вручаемая в Мытищах Премия Железкина стала международным фестивалем
13 сентября 2024, 14:45

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищах торжественно открылся Фестиваль кукольных спектаклей-претендентов на ежегодную театральную Премию имени народного артиста России Станислава Железкина. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эта премия – одна из визитных карточек нашего муниципалитета. Ее любят, о ней говорят и очень ждут. В этом году премия трансформировалась в международный фестиваль. В гостеприимные Мытищи приехали театры со всей России, а также из Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, в течение недели кукловоды покажут зрителям спектакли «невероятной красоты, познакомят с культурой разных стран и расскажут много удивительных историй». Зрители могут увидеть эти постановки. Расписание и билеты можно найти по ссылке.

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#юлия купецкая
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#московская область
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