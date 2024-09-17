Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте

В Московской области завершился II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Заключительный этап мероприятия, гала-концерт, состоялся 14 сентября в ​Городском парке Ивантеевки и посетили его 15 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Наш молодой фестиваль „Город танцует в парках“ стал ещё популярнее, мы получили более 1000 заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Мы видели, как ребята танцоры и жители ждали фестиваль, встречи с Егором Дружининым, другими нашими популярными хореографами. Значит, будем продолжать. Тем более, что и количество парков благодаря программе Губернатора, в регионе растет. Новые и модернизированные парки с удобными сценами притягивают все больше посетителей и дают больше возможностей всем любителям танца проявить себя. Поэтому всех, кто не смог или не решился участвовать в этом году, не прошел отборочные туры, призываю не расстраиваться и желаю успехов в следующем, уже третьем сезоне фестиваля», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В фестивале принимали участие 39 команд и 37 городских округов. Первое место занял коллектив Marvel из Серпухова, который также был признан лучшим в Московской области в прошлом году. В награду им вручили сертификат на постановку танцевального номера от хореографа, участвовавшего в шоу «Танцы» на ТНТ.



«Огромную значимость имеет то, что мы приняли на своей площадке такой масштабный танцевальный фестиваль. Мы увидели прекрасную программу, перед нами выступили 40 коллективов. Дорогие ребята, вы, безусловно, все талантливые. Продолжайте развивать этот талант в себе», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Жюри конкурса, состоящее из звёздных членов, включало художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста России, хореографа, актёра, режиссёра и профессионального танцовщика Егора Дружинина, а также танцора, хореографа и режиссёра-постановщика Игоря Рудника.



«Все коллективы интересные. Когда мы отбираем лучший коллектив на площадке в конкретном городе, мы всегда оцениваем выступления относительно того, что происходит здесь и сейчас. Когда все они встречаются на одной сцене в рамках гала-концерта, мы уже видим определенные неточности в их номерах. У наших победителей достаточно простой подход, но при этом они очень хорошо отработали, у них небанальная хореография, они хорошо владеют стилем, что очень важно», — рассказал Егор Дружинин.

В концерте участвовали звёзды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталий Савченко, Брайан, София Милютина, Вика Михайлец, Ева Уварова, Галина Горбунова, Сергей STK и Софа. Гала-концерт украсило выступление музыкального хедлайнера — певицы MIA BOYKA, а также певцов Свята и ДжейАмми. Ведущими мероприятия стали актёры кино и телевидения Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.



«Проект „Город танцует в парках“ уже второй год наглядно демонстрирует, как в Подмосковье стремительно развивается танцевальное сообщество. Это движение уже стало неотъемлемой частью Культурного кода региона. Для участников это уникальная возможность выразить себя на сцене перед членами жюри и тысячами зрителей в наших парках», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.





Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня. За это время его посетили 78 тысяч зрителей. В 30 концертах участвовали 297 команд из 55 городских округов Подмосковья.

Подробная информация о фестивале представлена на сайте

городтанцует.рф

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