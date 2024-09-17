Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский
14 сентября коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павловского Посада принял участие в гале-концерте II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который прошёл в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Фестиваль подарил участникам множество ярких эмоций, впечатляющих моментов и глубоких переживаний. Танцоры коллектива вернулись с живыми воспоминаниями, новыми знаниями и насыщенным общением.
Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».
8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.
Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.
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Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».
8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.
Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.
Дайана Хусинова