На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» состоится 14 сентября в Городском парке Ивантеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Ранее там информировали, что концерт, который планировали провести 7 сентября в Королёве, перенесли по техническим причинам.
По итогам выступлений определят лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Для зрителей подготовили выступления звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.
Гала-концерт начнётся в 15 часов. Вход свободный.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«На сцене выступят 9 команд-финалистов из 37 городских округов, а также команда-обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступления будут художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссёр-постановщик Игорь Рудник. Вести концерт будет актёр кино и телевидения Михаил Башкатов», – говорится в сообщении.
По итогам выступлений определят лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Для зрителей подготовили выступления звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.
Гала-концерт начнётся в 15 часов. Вход свободный.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская