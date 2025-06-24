На Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале состоится семь концертов

24 июня 2025, 10:40

Фото: istockphoto.com/cyano66

Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева будет проходить в Суздале с 29 июня по 5 июля, гостей ждёт семь уникальных концертов классической музыки. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.







«Участие в фестивале примут Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, «Симфоджаз братьев Ивановых», Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Денис Мацуев, Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков и другие знаменитые музыканты, а также молодые исполнители, завоевавшие награды международных конкурсов имени С. В. Рахманинова и П. И. Чайковского», — говорится в сообщении.