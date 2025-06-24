Появились фото с пышной свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова
Ксения Бородина в личном Telegram-канале опубликовала кадры со свадьбы с блогером Николаем Сердюковым.
Официально пара расписалась еще в начале июня, а вчера, 23 июня, влюбленные устроили грандиозное торжество. Мероприятие прошло на вилле Миккети в Подмосковье, пишет блогер Алена Жигалова в Telegram-канале «Алена, блин!».
Под венец звезду вел супруг лучшей подруги Ольги Орловой — Валерий Маслов. Для торжественной свадьбы Бородина выбрала длинное белое платье с кружевами и открытыми плечами.
На мероприятии для молодоженов пели Zivert, Akmal’, Artik & Asti. Под выступление Владимира Преснякова влюбленные станцевали медленный танец.
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