Появились фото с пышной свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина в личном Telegram-канале опубликовала кадры со свадьбы с блогером Николаем Сердюковым.



Официально пара расписалась еще в начале июня, а вчера, 23 июня, влюбленные устроили грандиозное торжество. Мероприятие прошло на вилле Миккети в Подмосковье, пишет блогер Алена Жигалова в Telegram-канале «Алена, блин!».



Под венец звезду вел супруг лучшей подруги Ольги Орловой — Валерий Маслов. Для торжественной свадьбы Бородина выбрала длинное белое платье с кружевами и открытыми плечами.

На мероприятии для молодоженов пели Zivert, Akmal’, Artik & Asti. Под выступление Владимира Преснякова влюбленные станцевали медленный танец.

Екатерина Коршунова

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