Более 500 человек посетили праздник «Купальский вечер» в Подольске
Фольклорно-развлекательная программа «Купальский вечер» собрала свыше 500 гостей на туристско-развлекательной площадке «Русский музей обрядов и быта» в селе Романцево, Подольск, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздничные мероприятия начались с дегустации традиционных угощений: участникам предлагали оладьи, мёд и сбитень. Гости из разных уголков Московской области приняли участие в мастер-классах по плетению венков из трав и цветов, которые затем по обычаю пустили по воде.
Посетителям предложили попробовать силы в народных играх и состязаниях на ловкость. Особый интерес вызвали турниры с тренировочными мечами, организованные клубом военно-исторической реконструкции «Доброволец».
Для всех желающих работала фотозона в этностиле, а под руководством сотрудников ДК «Федюково» гости могли изготовить обрядовую куклу из природных материалов.
Завершился вечер театрализованным представлением с фаер-шоу от театра огня и света «Сирин».
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