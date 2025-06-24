Более 500 человек посетили праздник «Купальский вечер» в Подольске

24 июня 2025, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фольклорно-развлекательная программа «Купальский вечер» собрала свыше 500 гостей на туристско-развлекательной площадке «Русский музей обрядов и быта» в селе Романцево, Подольск, сообщает пресс-служба администрации городского округа.