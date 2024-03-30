На Украине объявили новые «символы российской имперской политики»

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Украина объявила писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами российской имперской политики», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение Украинского института национальной памяти (УИНП).
Эксперты УИНП также выступили против стихотворения Иосифа Бродского «На независимость Украины». Они посчитали, что поэт отказался от гуманизма в украинском вопросе. Также в список также попали композитор Михаил Глинка и декабристы.
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