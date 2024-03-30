Радио1
Главная / Новости / Культура/ На Украине объявили новые «символы российской имперской политики»

На Украине объявили новые «символы российской имперской политики»

УИНП: Булгаков и Бродский – «символы российской имперской политики»
30 марта 2024, 01:01
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина объявила писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами российской имперской политики», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение Украинского института национальной памяти (УИНП).

Эксперты заявили о недопустимости сохранения в стране памятников и географических названий в честь этих людей. Эксперты УИНП заявили, что уроженец Киева русский писатель Михаил Булгаков был «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». По их словам, он презирал украинцев и не одобрял стремление Украины к независимости.

Эксперты УИНП также выступили против стихотворения Иосифа Бродского «На независимость Украины». Они посчитали, что поэт отказался от гуманизма в украинском вопросе. Также в список также попали композитор Михаил Глинка и декабристы.

Читайте также:

Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа

Зеленский допустил отступление ВСУ

Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого
#украина
#память
#памятники
#литература
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открылась выставка работ Гжельского государственного университета
29 марта 2024, 15:50

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Раменском округе работает выставка работ студентов Гжельского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Волшебное дерево» работает в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова»

«В экспозиции представлены работы студентов кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Института изобразительного искусства и дизайна, а также учащихся по специальности скульптура и дизайн колледжа Гжельского государственного университета. Руководители доценты Г. В. Дудникова, Л. Л. Дудников. Преподаватель В. В. Большаков», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​экспозиция будет открыта до 26 мая 2024 года.

Читайте также:

Юбилей 1-го Московского областного музыкального колледжа отметили концертом

В Можайске открывается выставка, посвящённая художнику Герасимову

Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье
#подмосковье
#выставка
#дом
#гжель
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юбилей 1-го Московского областного музыкального колледжа отметили концертом
29 марта 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Праздничный концерт организовали в Коломне в честь 65-летия 1-го Московского областного музыкального колледжа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«На концерте прозвучала классическая, народная и современная музыка. Для зрителей выступили музыканты и коллективы, удостоенные российских и международных премий, победители различных творческих конкурсов внутри и за пределами страны», — говорится в сообщении.
Коллектив 1-го Московского областного музыкального колледжа поздравил с 65-летием учебного заведения министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов. Он отметил, что за время своего существования колледж выпусти около четырёх тысяч музыкантов — талантливых профессионалов, которые выступают в лучших оркестрах мира.

Читайте также:

В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов «Золотое перо»

В Можайске открывается выставка, посвящённая художнику Герасимову

Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье
#коломна
#концерт
#культура
#колледж
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов «Золотое перо»
28 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/Kirill Ikonnikov

В столице состоялась церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо».
Отмечается, что награду получили такие специалисты, как фотожурналисты, корреспонденты и медиаменеджеры.

Всего наградили 57 журналистов, среди которых оказался политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.

«Награда «Золотое перо» выше всего ценится в журналистском профессиональном сообществе. Это самая престижная и авторитетная премия в нашей области», — приводит «Вечерняя Москва» слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Сама церемония началась с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр».

Читайте также:

Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Центр» Мордвичеву

Школьники Подмосковья завоевали более 40 дипломов олимпиады по физике

Подмосковные спортсмены с ПОДА стали призерами соревнований по бадминтону
#москва
#премия
#награда
#церемония
#журналистика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Можайске открывается выставка, посвящённая художнику Герасимову
28 марта 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка картин «Преемственность в искусстве», приуроченная к 60-й годовщине смерти художника Сергея Герасимова, открывается в его доме-музее в Можайске сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В экспозиции представлены картины учеников Сергея Герасимова — художников Сологуба, Бройдо, Годыны, Дервиза и других. Работы отличается многообразием индивидуальных почерков, но все картины созданы в традициях русского реалистического искусства», — отмечается в сообщении.
Выставка продлится до 26 апреля. Адрес музея: город Можайск, улица Герасимова, дом №5.

Сергей Герасимов — выдающийся живописец, работавший в стеле импрессионизм и соцреализм. Помимо живописных полотен, он создал иллюстрации для ряда литературных произведений. Герасимов преподавал в художественном институте имени Сурикова, а в период с 1943 по 1948 гг. возглавлял это учебное заведение.

Читайте также:

Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье

Новая выставка «О любви без слов» откроется в Дзержинском

Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Подмосковные узоры»
#можайск
#культура
#выставка
#минкульттуризма мо
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье
28 марта 2024, 12:29

Фото: istockphoto / Lindrik

В Подольске 30 марта состоится детский органный концерт. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Соловей» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«События этой сказки помогают задуматься над многими проблемами. Например, что живая природа лучше искусственной, созданные человеком вещи не в состоянии затмить творения окружающей среды, а также понять мораль о том, что подлинная красота заключается не во внешнем оформлении, а в настоящих чувствах, которые возникают при общении с миром», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что приобрести билеты можно на официальном сайте центра «Дубровицы». Начало 30 марта в 15:00.

Читайте также:

Новая выставка «О любви без слов» откроется в Дзержинском

12 цирковых коллективов выступят на областном конкурсе в Павловском Посаде

В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»
#природа
#вещи
#концерт
#красота
#билеты
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Colisium: После теракта в «Крокусе» было возвращено 100 тыс. билетов на концерты
28 марта 2024, 07:04

Фото: iStock/ Oat_Phawat

В течение пяти дней после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по всей России было возвращено 100 тыс. билетов на массовые мероприятия, отмененные в связи с трагедией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.
В свою очередь, в «МТС Энтертейнмент» утверждают, что возвращено до 60 тыс. билетов.

Число отмененных после теракта мероприятий в стране достигло 1,5-2 тыс., что составляет порядка 3% от общего числа. Большая часть организаторов, по данным Бабича, намерены перенести ивенты на другие даты, а не отменять их.

Однако продажи билетов на концерты после теракта упали на 60-70%, добавил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

После трагедии были отменены массовые мероприятия 23 и 24 марта по всей стране.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». За несколько минут до начала в зал ворвались вооруженные мужчины, открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, пострадали — 360.

Читайте также:

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания

Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
#концерт
#теракт
#кинотеатры
#мероприятия
#здание
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая выставка «О любви без слов» откроется в Дзержинском
27 марта 2024, 17:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка художника Ильи Лысенкова открывается в Дзержинском. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 28 марта в в культурно-эстетическом центре городского округа Дзержинский

«Илья Анатольевич Лысенков является членом Творческого союза художников России. Работает в направлении современного русского реализма. Является дипломантом и лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. С 2014 по 2016 год являлся ассистентом-стажером отделения живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 23 апреля 2024 года.

Читайте также:

12 цирковых коллективов выступят на областном конкурсе в Павловском Посаде

Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс

Два творческих коллектива из Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса
#выставка
#дзержинский
#подмосковье
#художник
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Подмосковные узоры»
27 марта 2024, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Открыт прием заявок на участие в фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать заявку на участие можно ​до 20 апреля 2024 года.

«Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые пройдет 25 мая в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гости мероприятия познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и павлопосадской росписи, а также примут участие в творческих мастер-классах от ведущих мастеров и народном хороводе. Организатором фестиваля является АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», — поделились в министерстве.

​Кроме этого, ​всю необходимую информацию о фестивале и регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия.

Читайте также:

Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс

В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»

На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства
#фестиваль
#мероприятия
#подмосковье
#сергиев посад
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставка «Поэзия пейзажа» откроется 28 марта в Серпухове
27 марта 2024, 13:49

Фото: istockphoto / AnnaStills

Серпуховский выставочный центр приглашает на выставку члена Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу в серпуховском музейно-выставочном центре.

«Автором выставки является Валерий Васильевич Тимофеев — заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России. Особенность его творчества заключается в пейзажах северном природы. В его работах прослеживается уникальное мастерство, с помощью которого он передает красоту и величие окружающей среды», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что выставку можно посетить до 17 апреля 2024 года. Подробную информацию об экспозиции и центре можно найти на ​официальном сайте музейно-выставочного комплекса.

Читайте также:

Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»

Новая выставка Ильи Глазунова открылась в пушкинсокй библиотеке

Ступинский школьник стал лауреатом конкурса джаза Игоря Бутмана
#выставка
#художник
#серпухов
#музей
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф