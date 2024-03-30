Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого

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Террорист Шамсидин Фаридуни*, один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», был осужден еще в школьном возрасте в родном Таджикистане, сообщила газете «Известия» его мать Муассар Заргарова.
По словам матери, когда он учился в 10-м классе, его посадили по статье 142 Уголовного кодекса Таджикистана «Развратные действия». Она не уточнила, как долго он находился в заключении.
Женщина также рассказала, что после освобождения Фаридуни около шести месяцев работал сначала на стройке, а затем в пекарне. После этого он мигрировал в Россию.
Ранее родственник одного из преступников, Далерджона Мирзоева, рассказал о его поведении за несколько месяцев до нападений.
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Женщина также рассказала, что после освобождения Фаридуни около шести месяцев работал сначала на стройке, а затем в пекарне. После этого он мигрировал в Россию.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов