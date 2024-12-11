На выставке в Серпухове представят около 200 произведений русского авангарда

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Серпуховском историко-художественном музее 18 декабря откроется выставка «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Она объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта.
Экспозицию составят около 200 экспонатов, сообщила «Радио 1» директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.
В основе экспозиции – коллекция самого музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
По словам Новак, тема авангарда и сейчас будоражит умы и широких масс, и опытных любителей искусства.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В экспозиции можно будет увидеть произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров.
Также на выставке будут представлены ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, особую поддержку проекту оказал Государственный Русский музей – он помог создать мультимедийную экспозицию. Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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В основе экспозиции – коллекция самого музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
По словам Новак, тема авангарда и сейчас будоражит умы и широких масс, и опытных любителей искусства.
«Многие музейные проекты в этом году связаны с авангардом, и мы не стали исключением. В самом названии этой выставки звучит некая метафора, через которую мы постарались разъяснить понятие русского авангарда, известное сегодня во всём мире. Я часто люблю подмечать, что наши замечательные и горячо любимые русские художники – Шишкин, Репин, Васнецов – не столь известны в других странах, как представители русского авангарда, как картины Малевича, Кандинского, Гончаровой. Кстати, в это время появляется очень много художниц, которых позже назовут амазонками русского авангарда», – рассказала директор музея.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В экспозиции можно будет увидеть произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров.
«Многим покажется: разве это искусство? Что в этом такого художественного? Так и ребёнок может. Но дело в том, что это искусство относится к началу XX века, и прославилось оно на весь мир именно благодаря тому, что ничего подобного в художественном мире не было создано. А вот в России были такие передовые идеи, был поиск нового художественного языка, который стал абсолютно уникальным и сегодня вошёл даже в наш национальный культурный код. Будем искать истоки авангарда, узнавать, что вдохновляло художников того периода, как его воспринимали современники, обычные советские люди», – отметила Новак.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Также на выставке будут представлены ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.
«Это 1920-30-е годы, строительство новой страны, очень непростой, исторический период. Авангард – термин военный, авангард – это передовой отряд. И художники действительно мыслили себя великим передовым отрядом. Помимо экспериментов на холстах, им доверили ещё и улицы. Они украшали и готовили площади к демонстрациям Страны Советов. Позже, в 1930-е годы, на текстильных фабриках начинают производить ткани с авангардными рисунками. Появляется мебель по мотивам работ авангардистов. А сами они создают спектакли, музыку, стихи. Авангард как стиль проникает во все виды искусства», – пояснила собеседница «Радио 1».Выставка пройдёт в отреставрированном «Каретном сарае» и будет работать до 18 мая 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, особую поддержку проекту оказал Государственный Русский музей – он помог создать мультимедийную экспозицию. Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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