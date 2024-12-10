В Коломенском кремле идут съёмки фильма об истории России

«Комедиант» Маурицио Каттелана, представляющий собой приклеенный на скотч банан, ушел с торгов за 6,2 млн долларов. Столь серьезная дороговизна этого лота объясняется концепцией, смыслом и новаторством произведения. Об этом заявил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. По его словам, в таких работах главную роль играет художественное высказывание и новое слово в искусстве.