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В Коломенском кремле идут съёмки фильма об истории России

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Оригинал
Коломна вновь стал площадкой для съёмок кино, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На территории кремля создают документальный фильм, посвящённый важным страницам российской истории.
«По заказу телеканала «Россия Культура» готовится цикл картин под названием «Твердыни земли Русской». Проект рассказывает о кремлях, сыгравших ключевую роль в формировании российской государственности, о связанных с ними военных и политических событиях, выдающихся исторических личностях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.



Одной из таких героинь стала Марина Мнишек. Во время съёмок в коломенском кремле были воссоздал сцены из XVI века, когда полячка была заточена в башню. Кадры позволят зрителю погрузиться в атмосферу Смутного времени XVI–XVII веков.

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Топ-13 музеев в Коломне: Коломенский патефон, Тайны коломенской медовуши
10 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto / jenoche

Коломна — древний город с богатой историей, расположенный недалеко от Москвы. Здесь находится множество интересных музеев, которые позволяют познакомиться с культурой и традициями. «Радио1» расскажет о самых интересных музеях города.

Музеи Коломны


Коломна — один из старейших городов России, известный не только своей архитектурой, но и богатым культурным наследием. В городе сохранилось множество исторических слоёв, каждый из которых представлен в местных музеях. Эти музеи служат порталом в прошлое и настоящее города, рассказывая о его богатой истории.

Музеи Коломны — это не просто выставочные залы, они являются хранителями памяти города. Каждый музей предлагает уникальный опыт знакомства с историей и культурой, позволяя погрузиться в атмосферу различных эпох, от средневековья до наших дней.

Одна из основных тем в коллекциях музеев Коломны — народное творчество и ремёсла. Музеи демонстрируют разнообразие ремёсел, от традиционной русской росписи до народных художественных промыслов. Экспозиции позволяют проследить развитие местной культуры, узнать об особенностях жизни людей, их повседневных заботах и радостях.

Современные музеи города представляют новые направления в искусстве, включая современные художественные практики, охватывающие разнообразные формы визуального искусства.

Коломенский патефон


Музей «Коломенский патефон» представляет собой уникальную коллекцию, посвящённую истории звукового искусства. Его экспозиция охватывает развитие звуковоспроизводящей техники с конца XIX века и до наших дней, знакомя посетителей с влиянием этих устройств на культуру.

Коллекция музея включает более 300 экспонатов, каждый из которых имеет свою историю и характер. Среди них можно увидеть музыкальные шкатулки на металлических дисках, механическое пианино, фонографы Эдисона, различные модели патефонов и граммофонов, а также технику советского периода.

Музей также рассказывает об истории легендарного Коломенского патефона и его значении в контексте развития музыкальной техники.

Фото: kolomnapatefon.ru

Тайны Коломенской Медовуши


В музее представлена история медоварения и пчеловодства, а также предлагается возможность попробовать старинный коломенский мёд.

Посетители могут научиться готовить медовый сбитень по традиционным русским рецептам.

Кроме того, в музее проводятся мастер-классы по росписи пряников, где обучают искусству украшения имбирного печенья.
Фото: medovusha.ru

Арт-галерея Лига


Это место, где представлены работы как местных, так и зарубежных художников. Галерея предлагает разнообразные выставки современного искусства, а также арт-проекты, которые могут заинтересовать любителей нестандартных подходов.

Здесь проводятся выставки живописи, графики, фотографии, а также современные арт-проекты и инсталляции.

«Лига» привлекает внимание своим нестандартным подходом к организации выставок и часто является местом проведения культурных событий, мастер-классов и встреч с художниками.

Фото: liga.org.ru

Усадьба купцов Лажечниковых


Она была построена в середине XVIII–XIX веков и связана с именем Ивана Ивановича Лажечникова, известного писателя, автора исторических романов об эпохе Петра Великого, Анны Иоанновны и Ивана III.

В 1981 году главный дом усадьбы был передан городскому отделу культуры для создания литературного музея, посвящённого И. И. Лажечникову. В 2002 году усадьба получила статус памятника областного значения.

Сегодня усадьба Лажечниковых является популярным туристическим объектом, где посетители могут узнать больше о жизни и творчестве писателя, а также насладиться красотой архитектуры и интерьеров здания.

Фото:kolomnausadba.com

Музей мыла в Коломне «Душистыя радости»


Музей посвящён традициям мыловарения, парфюмерии и гигиены в императорской России.

Экспозиция музея состоит из коллекций мыла, духов и одеколонов русских производителей конца XIX — начала XX века. Гости могут увидеть разнообразные виды мыла и узнать о технологиях производства и используемых ингредиентах.

Кроме того, в музее проводятся театрализованные экскурсии, мастер-классы и выставки.

Фото: d-radosti.ru

Самый известный музей в Коломне — музей любимой игрушки


Частный коллекционер Ирина Куликова основала музей в 2014 году. Через три года галерея значительно расширилась. Сегодня на музейных полках представлена коллекция игрушек, охватывающая период с 1890-х до 1980-х годов, в том числе старинные куклы и их домики, солдатики, медведи, поезда, автомобили и другие игрушки с богатой историей.

В музее можно научиться создавать простые игрушки своими руками.

Музей предлагает полуторачасовые экскурсии, творческие мастер-классы и возможность приобрести авторские сувениры.

Фото:kolomnausadba.com

Топ-3 краеведческих музеев Коломны


Коломна — город с богатой историей, и местные краеведческие музеи позволяют подробно изучить прошлое этого замечательного места.

Музеи, специализирующиеся на краеведении, освещают историю становления города и его значимую роль в российской истории и культуре.

Коломенский краеведческий музей


Коломенский краеведческий музей расположен в городе Коломна Московской области. Он был основан в 1999 году и является одним из старейших музеев региона.

Музей рассказывает об истории, культуре и природе Коломны и её окрестностей. В нём представлены археологические находки, предметы быта, живопись, графика и скульптура.

Также в музее проходят временные выставки, лекции и экскурсии.

Фото: kolomna-kreml.ru

Музей бабьей доли: пряла, ткала, вышивала


Музей «Бабьей доли» знакомит посетителей с жизнью и бытом обычных женщин, которые, несмотря на трудности, создавали уникальные произведения искусства, такие как рушники, рубахи и праздничные наряды с изысканными ткаными и вышитыми узорами.

В музее представлена обширная коллекция подлинных и редких экспонатов, включая старинные костюмы, прялки и предметы домашнего обихода. Здесь можно узнать историю создания рубах, изучить особенности рисунков на прялках и осознать, какое значение имело рукоделие в жизни женщин.

Фото: babya-dolya.ru

Музей «Кузнечная слобода»


Сегодня профессия кузнеца стала настолько редкой, что увидеть его работу можно только в музее.

В «Кузнечной слободе» представлена коллекция из около 6 тысяч предметов, созданных с помощью молота и наковальни. Среди них кованые элементы, являющиеся архитектурными украшениями, и предметы, необходимые в повседневной жизни.

На территории музея открыта кузнечная мастерская, где можно посетить мастер-класс.

Фото: sloboda.center

Топ-3 выставночных музея Коломны


Коломна — это не только город с богатым историческим наследием, но и культурный центр, где активно развиваются выставочные практики.

Музеи города регулярно проводят выставки, посвящённые как традиционному, так и современному искусству.

Музей «Арткоммуналка»


Музей «Арткоммуналка» — уникальное пространство для современного искусства. Музей является не только выставочным залом, но и культурным центром, где проходят мастер-классы, лекции и творческие встречи. Здесь можно увидеть работы местных и московских художников, а также принять участие в нестандартных арт-проектах, которые предлагают новые способы взаимодействия с искусством.

Фото: artkommunalka.com

Музей Органической Культуры


Музей органической культуры (МОК) — это художественный музей, расположенный в Коломне и основанный в 2011 году. Здание музея было построено дворянами Ананьиными в 1815 году и приобретено купцами-москательщиками Львовыми в 1849 году.

В музее представлены коллекции работ художников русского авангарда начала XX века, таких как Матюшин и Гуро, а также произведения современных художников и российских фотографов XXI века.

Основная деятельность музея заключается в изучении и представлении истории формирования и развития органического направления в российском искусстве, а также проблем органической культуры и актуальности этого направления в русском авангарде.

Музей российской фотографии в Коломне


Культурное пространство, расположенное в историческом здании бывшей усадьбы купцов-москательщиков Львовых. Музей стал центром изучения и популяризации истории отечественной фотографии, а также площадкой для творчества современных фотографов.

Экспозиция музея включает в себя обширную коллекцию фотографий, начиная с XIX века и до наших дней. Здесь представлены работы известных мастеров российской фотографии.

Кроме того, в музее регулярно проводятся выставки молодых и начинающих фотографов, что способствует развитию и популяризации искусства фотографии среди молодёжи.

В рамках музея также действует фотошкола, где все желающие могут научиться основам фотографии и развить свои творческие навыки. Занятия проводятся опытными преподавателями, которые помогают ученикам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами в мире фотографии.

Музей российской фотографии в Коломне является важным культурным центром не только для жителей города, но и для всей страны. Его посещение обязательно для всех, кто интересуется историей отечественной фотографии и хочет узнать больше о развитии этого искусства в России.

Фото: mrf.museumart.ru

Лучшие военные музеи Коломны


Коломна, с её богатым историческим наследием, играет значительную роль в военной истории России. Город предлагает посетить несколько мест, где можно узнать о военном прошлом России и города.

Музей боевой славы


Коломенский музей воинской славы был открыт в 2010 году и рассказывает о храбрости местных жителей, которые участвовали в войнах разных эпох — от Средневековья до наших дней — как на фронте, так и в тылу.

Изначально музей располагался в церкви Петра и Павла, которая находится на другом конце парка, но после того, как храм вернули верующим, музей переехал в новое здание в футуристическом стиле.

В экспозицию вошли коллекции краеведческого музея и предметы, предоставленные местными жителями.

Фото:kolomnausadba.com

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#коломна
#выставки
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Юные танцоры из Каширы завоевали две награды международного конкурса
10 декабря 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Танцевальный коллектив из Каширы привёз две награды со II Международного фестиваля-конкурс хореографического искусства «Белая стрекоза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс прошёл в Туле. В этом году в нём участвовали более 15 коллективов из Тульской, Калужской, Московской и Белгородской областей. Каширу представила танцевальная студия дома культуры «Ожерелье». В номинации «Уличный танец» старший состав коллектива ART OF BLACK занял первое место, а средний – второе», – говорится в сообщении.
Танцевальная студия ART OF BLACK была основана в 2021 году. Коллектив специализируется на разных танцевальных направлениях. Летом прошлого года девушки из ART OF BLACK участвовали в фестивале «Город танцует в парках», который прошёл в Городском парке Каширы. Молодой коллектив выиграл отборочный этап и получил одобрение известного российского хореографа Егора Дружинина.



После победы танцевальная студия выступила на гала-концерте «Город танцует в парках» в Балашихе.

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#кашира
#искусство
#культура
#танцы
#конкурс
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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Вокалистки из Каширы завоевали награды Всероссийского конкурса
10 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Четыре юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира стали лауреатами V Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Чудесница зима», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам конкурса дипломы лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал» получили Арина Никифорова, Елизавета Трунова и Татьяна Ветрова. Кроме того, Елизавета Трунова и София Осипова стали лауреатами II степени. И благодарность от оргкомитета фестиваля получила руководительница вокального коллектива «Элегия» Анна Дорофеева», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что участники фестиваля «Чудесница зима» демонстрировали свои умения и таланты в разных видах искусств: вокале, танцах, актёрском мастерстве и пр. Фестиваль состоялся 8 декабря в городском округе Коломна.

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#кашира
#фестиваль
#конкурс
#искусство
#вокал
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В Госдуме объяснили цену в 400 тысяч рублей на билеты в Большом театре
Депутат Соловьев: билеты в Большой театр за 400 тысяч продаются для миллиардеров
10 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/welcomeinside

Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
«Театр продает только часть билетов за такую высокую цену. У нас есть успешные и богатые предприниматели, которые могут купить билеты по такой цене. Мое мнение: наверное, неправильно, если миллиардеры покупают билеты по низкой цене», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
По его словам, столь высокая стоимость билетов обусловлена необходимостью театра поддерживать свой престиж и финансовый доход.

Ранее сообщалось, что максимальная цена двух билетов на спектакль «Щелкунчик» составила на торгах 400 тысяч рублей при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16 и 17 места в первом ряду партера.

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#театр
#спектакль
#цена
#мнение
#билеты
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Искусствовед объяснил смыслы современного искусства
Искусствовед Миндлин: дороговизна банана на скотче объясняется новаторством
10 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/shironosov

«Комедиант» Маурицио Каттелана, представляющий собой приклеенный на скотч банан, ушел с торгов за 6,2 млн долларов. Столь серьезная дороговизна этого лота объясняется концепцией, смыслом и новаторством произведения. Об этом заявил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. По его словам, в таких работах главную роль играет художественное высказывание и новое слово в искусстве.
«И это высказывание должно быть настолько убедительным, чтобы все признали, что это не профанация, а новаторство. Потому что профанации в современном искусстве, где ремесло играет порой третьеразрядную роль, а иногда и вообще никакой роли не играет, очень много. Очень многие пытаются выступить в роли радикального художника, но за этим ничего не стоит. Пустота», — объяснил искусствовед в беседе с «Вечерней Москвой».
Стоит отметить, что и классические произведения искусства продаются за внушительные суммы. К примеру, как сообщает АГН «Москва», 15 декабря пройдут торги на портрет «Персидки» руки русского живописца Ильи Репина. Сейчас рынок оценивает стоимость этого лота в 60 миллионов рублей.

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Актёр из Реутова Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Подмосковный актёр Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
09 декабря 2024, 17:03

Фото: кадр из фильма «Анора»

Жюри премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса признало артиста из Реутова Юру Борисова «лучшим актёром второго плана». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Очередную награду за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера актёр получил в день своего рождения 8 декабря
«Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль он получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, и сейчас его фильмография насчитывает более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах», – говорится в сообщении.
В этом году фильм «Анора», который принёс Борисову признание Ассоциации кинокритиков, вызвал большой интерес на Каннском кинофестивале и других крупных международных смотрах.

Помимо этого, российский актёр номинирован на премию «Золотой глобус».

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#реутов
#подмосковье
#московская область
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#награда
#кино
#искусство
#культура
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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»
09 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка» состоится в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча с поэзией «Зимняя сказа» от Центральной библиотеки состоится в зоне тёплого очага. Лекция начнётся в одиннадцать утра», — отмечается в сообщении.
Кроме того, во вторник, 10 декабря, в парке проведут утреннюю зарядку для всех желающих, начало в 9:15. А в субботу, 14 декабря, в 11:30 в парковом кафе «У бобров» ждут любителей настольных игр. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды провели мастер-класс для детей «Новогодний гномик»: ребят научили делать из фетра гнома — подставку для ручек.

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#серебряные пруды
#парк
#лекция
#поэзия
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В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»
09 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл концерт «Мы мир раскрасим голосами», посвящённый юбилею вокального ансамбля «Созвездие». Он состоялся в Доме культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коллектив поздравила с 15-летием председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила артистов за преданность вокальному искусству и призналась, что является давней поклонницей их творчества. Шаграева вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и ведущим исполнителям. За вклад в развитие культуры Усова была награждена знаком Мособлдумы «За труды», – говорится в сообщении.
В программе концерта были представлены лучшие номера коллектива за все годы его существования. Зрители услышали традиционные народные песни, композиции в современной обработке и эстрадные произведения.

Кульминацией праздника стало поздравление коллектива от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды участникам и преподнёс юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.

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#подмосковье
#московская область
#культура
#искусство
#музыка
#праздник
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Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей
09 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первые ледовые спектакли зимнего сезона-2024-2025 в минувшие выходные посмотрели 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который показали 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» в спорткомплексе «Дмитров» посетили 1,5 человек. 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тыс. жителей и гостей города. А «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в ведомстве, следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Там своё искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. welcome.mosreg.ru

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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