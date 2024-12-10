В Коломенском кремле идут съёмки фильма об истории России

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
Коломна вновь стал площадкой для съёмок кино, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На территории кремля создают документальный фильм, посвящённый важным страницам российской истории.
«По заказу телеканала «Россия Культура» готовится цикл картин под названием «Твердыни земли Русской». Проект рассказывает о кремлях, сыгравших ключевую роль в формировании российской государственности, о связанных с ними военных и политических событиях, выдающихся исторических личностях», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
Одной из таких героинь стала Марина Мнишек. Во время съёмок в коломенском кремле были воссоздал сцены из XVI века, когда полячка была заточена в башню. Кадры позволят зрителю погрузиться в атмосферу Смутного времени XVI–XVII веков.
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